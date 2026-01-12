Google chce uczynić lubianą aplikację jeszcze bardziej wciągającą

"Prędkość odtwarzania" nowa, przydatna funkcja

Wydaje się, że kiedy tylko użytkownik bierze pod uwagę myśl z rezygnacji z aplikacji Zdjęcia, to Google jakby na zawołanie wprowadza jakąś nowość, która utrudnia decyzję o opuszczeniu usługi. A Zdjęcia Google mają to do siebie, że tkwi w nich wciąż ogromny potencjał na ulepszenia. Teraz, jak podaje Android Authority, Google w wersji 7.58 aplikacji testuje funkcję "Prędkość odtwarzania". Nowa opcja oferuje ustawienia prędkości od 0,25 do 2x.

Google chce, aby użytkownikowi było wygodniej

Google nie tylko pracuje nad możliwością regulacji prędkości odtwarzania filmów, ale także nad wyświetlaniem bardziej wciągającej siatki w Zdjęciach. Niektórzy użytkownicy już teraz mogą ukryć etykiety z datami, aby uzyskać bardziej przejrzysty, nieprzerwany układ zdjęć przypominający siatkę. Taki widok, bez separatorów dat, jest bardziej wciągający i wygląda podobnie, jak w innych aplikacjach Galerii.