Google chce uczynić lubianą aplikację jeszcze bardziej wciągającą
Google pracuje nieustannie nad nowymi opcjami w swojej aplikacji Zdjęcia. I bardzo dobrze - wielu użytkowników już od dawna czeka na pewne nowości.
"Prędkość odtwarzania" nowa, przydatna funkcja
Wydaje się, że kiedy tylko użytkownik bierze pod uwagę myśl z rezygnacji z aplikacji Zdjęcia, to Google jakby na zawołanie wprowadza jakąś nowość, która utrudnia decyzję o opuszczeniu usługi. A Zdjęcia Google mają to do siebie, że tkwi w nich wciąż ogromny potencjał na ulepszenia. Teraz, jak podaje Android Authority, Google w wersji 7.58 aplikacji testuje funkcję "Prędkość odtwarzania". Nowa opcja oferuje ustawienia prędkości od 0,25 do 2x.
Google chce, aby użytkownikowi było wygodniej
Google nie tylko pracuje nad możliwością regulacji prędkości odtwarzania filmów, ale także nad wyświetlaniem bardziej wciągającej siatki w Zdjęciach. Niektórzy użytkownicy już teraz mogą ukryć etykiety z datami, aby uzyskać bardziej przejrzysty, nieprzerwany układ zdjęć przypominający siatkę. Taki widok, bez separatorów dat, jest bardziej wciągający i wygląda podobnie, jak w innych aplikacjach Galerii.
Funkcja prędkości odtwarzania filmów nie jest jeszcze udostępniona użytkownikom. Jednak testy trwają w najlepsze i pokazują, że w niedalekiej przyszłości, podczas odtwarzania filmów, korzystający będą mogli dotknąć ikony trzech kropek w prawym górnym rogu i wybrać opcję "Prędkość odtwarzania". Czynność ta spowoduje otwarcie dolnego arkusza z dostępnymi opcjami do wyboru. Wśród opcji znajdziemy prędkości: 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x i 2x.