Naukowcy odkryli, że nie sauna, ale coś innego jest dla nas zdrowsze

Zamiast sauny - jacuzzi

Naukowcy są zgodni - wanny z hydromasażem zapewniają głębsze korzyści fizjologiczne niż sauny. Dzieje się tak dlatego, że wywołują one silniejszą reakcję cieplną naszego ciała.

Zespół badaczy z Bowerman Sports Science Center na Uniwersytecie Oregonu odkrył, że wanny z hydromasażem podnoszą temperaturę ciała skuteczniej niż tradycyjne sauny lub sauny na podczerwień. Wszystko to prowadzi do silniejszego zwiększenia przepływu krwi, a co za tym idzie aktywności układu odpornościowego. Jedynie zanurzenie w wodzie powodowało mierzalne zmiany markerów stanu zapalnego. Efekty te mogą utrzymywać się jeszcze na długo po sesji, co sugeruje długotrwałe korzyści zdrowotne. Okazuje się, że terapia cieplna może być bardzo skuteczną opcją.

Wiadomo nie od dziś, że jacuzzi oraz sauny znane są z tego, że pozwalają rozluźnić zmęczone mięśnie i pozwalają ukoić za pomocą przyjemnego ciepła rozmaite bóle i zakwasy. Najnowsze badania jednak nie pozostawiają złudzeń - jacuzzi mogą przynosić bardziej zauważalne korzyści zdrowotne.

Podniesienie temperatury ciała poprzez zanurzenie w gorącej wodzie może wspomagać kilka ważnych procesów fizjologicznych. Według naukowców, ten rodzaj ogrzewania ciała może pomóc obniżyć ciśnienie krwi, aktywować układ odpornościowy, a także stopniowo poprawić zdolność organizmu do radzenia sobie ze stresem cieplnym.

Nie ma wątpliwości, że jeśli ludzie będą skłonni poddać się terapii cieplnej, będzie to wiązało się z poprawą zdrowia, o ile będzie ona stosowana z umiarem. Jeśli powtarza się te obciążenia przez dłuższy czas, nasze laboratorium dowiodło, że są one spójne z poprawą zdrowia. powiedziała Jessica Atencio, główna autorka badania.