Rozmowy telefoniczne przestaną cię stresować? Nowy trik Androida

Nie wszyscy lubią rozmawiać przez telefon. Nie ma w tym nic złego. Zwykła rozmowa może być stresująca, szczególnie gdy nie wiemy, czego ma dotyczyć. Na szczęście Google szykuje ciekawą nowość dla aplikacji Telefon na Androida, która może trochę pomóc w takich sytuacjach.

Po co ktoś do mnie dzwoni?

W najnowszej wersji aplikacji Telefon na Androida pojawiły się wzmianki o nowej funkcji o nazwie Expressive Calling. Z kodu można wywnioskować, że pozwoli ona na poinformowanie osoby, do której chcemy zadzwonić, o temacie rozmowy. No dobra, może nie konkretnie o temacie, a raczej naszych ogólnych zamiarach. Do wyboru mają być w sumie cztery opcje (przynajmniej na razie). Trzy z nich to:

Nadrobienie zaległości (catch up)

Wiadomość do przekazania (news to share)

Szybkie pytanie (quick question)

Taka informacja prawdopodobnie wyświetli się na telefonie osoby, do której dzwonimy, więc będzie wiedziała, jaki jest cel dzwoniącego.

Jednak najciekawiej zapowiada się czwarta opcja, o której jeszcze nie wspomniałem. Możemy ją wybrać, gdy chodzi o coś pilnego (it's urgent!). Wtedy odbiorca usłyszy dźwięk połączenia nawet wtedy, gdy ma aktywowany na telefonie tryb nie przeszkadzać. Poza tym powiadomienia również mają informować o pominięciu ważnego połączenia.