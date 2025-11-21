Aplikacje

Rozmowy telefoniczne przestaną cię stresować? Nowy trik Androida

Nie lubisz rozmawiać przez telefon? Stresują cię telefony nawet od znajomych i rodziny? Google pracuje nad funkcją, która częściowo może w tym pomóc.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:01
Nie wszyscy lubią rozmawiać przez telefon. Nie ma w tym nic złego. Zwykła rozmowa może być stresująca, szczególnie gdy nie wiemy, czego ma dotyczyć. Na szczęście Google szykuje ciekawą nowość dla aplikacji Telefon na Androida, która może trochę pomóc w takich sytuacjach.

Po co ktoś do mnie dzwoni?

W najnowszej wersji aplikacji Telefon na Androida pojawiły się wzmianki o nowej funkcji o nazwie Expressive Calling. Z kodu można wywnioskować, że pozwoli ona na poinformowanie osoby, do której chcemy zadzwonić, o temacie rozmowy. No dobra, może nie konkretnie o temacie, a raczej naszych ogólnych zamiarach. Do wyboru mają być w sumie cztery opcje (przynajmniej na razie). Trzy z nich to:

  • Nadrobienie zaległości (catch up)
  • Wiadomość do przekazania (news to share)
  • Szybkie pytanie (quick question)

Taka informacja prawdopodobnie wyświetli się na telefonie osoby, do której dzwonimy, więc będzie wiedziała, jaki jest cel dzwoniącego.

Jednak najciekawiej zapowiada się czwarta opcja, o której jeszcze nie wspomniałem. Możemy ją wybrać, gdy chodzi o coś pilnego (it's urgent!). Wtedy odbiorca usłyszy dźwięk połączenia nawet wtedy, gdy ma aktywowany na telefonie tryb nie przeszkadzać. Poza tym powiadomienia również mają informować o pominięciu ważnego połączenia.

Nie wiadomo, kiedy funkcja trafi do telefonów z Androidem. Prawdopodobne jest, że będzie ograniczona dla telefonów z serii Pixel, przynajmniej na początku.

Zródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google