Najnowszy Grok jest jeszcze większym kłamcą i lizusem od poprzednika

Podczas prezentacji Grok 4.1 xAI zapowiedziało, że nowy model oferuje wyższą inteligencję emocjonalną, oraz lepsze możliwości, jeśli chodzi o kreatywne pisanie. I jeśli to tak ująć, to wszystko się zgadza. Dzięki inteligencji emocjonalnej lepiej wie, jak połechtać ego użytkownika, a kreatywność pomaga mu jeszcze lepiej mijać się z prawdą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Grok 4.1: lizus i oszust

W porównaniu do poprzednika, czyli Grok 4.0 wypadł znacznie gorzej (lepiej?) w teście MASK. I tak wskaźnik oszustwa wyniósł w nowszym modelu 0,49 w porównaniu do 0,43 poprzednika. Jeśli chodzi o wskaźnik pochlebstwa, to tu mamy największy skok punktowy. Z 0,07 zaliczyliśmy wzrost do aż 0,23, czyli ponad trzykrotny.