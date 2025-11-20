Spotify z nowym potężnym narzędziem. To się może spodobać

Streszczenia audiobooków, to się może spodobać

Nowa funkcja Spotify (Recaps) ma jedno zadanie - pomóc słuchaczom powrócić do odłożonych utworów. I to niezależnie od przyczyny ich porzucenia. Czy to na skutek nawału pracy, czy nieoczekiwanej drzemki przed snem, czy też zwyczajnie - ma służyć szybkiemu odświeżeniu pamięci przed ponownym rozpoczęciem słuchania. Platforma ogłosiła wprowadzenie streszczeń audiobooków, czyli krótkich podsumowań, dopasowanych do ostatnio słuchanych przez nas kawałków.

Bez obaw, spoilerów nie będzie

Nowe narzędzie ma nam pomóc, a nie zrujnować przyjemność czytania. Bez obaw, streszczenia obejmą jedynie ten fragment książki, który już słyszeliśmy. Będzie działało na zasadzie funkcji "poprzednio włączony" w telewizji. Streszczenia mają ułatwić nam życie. Pozwolić łatwo ponownie zaangażować się w historię bez konieczności ponownego słuchania od początku.

Zakładka Recaps to mówiąca zakładka audio. tak opisał narzędzie JH Markert, autor książki "Spider to the Fly".

Recaps zostało opracowane we współpracy z partnerami wydawniczymi. Odzwierciedla zaangażowanie Spotify w pomoc w dotarciu książek do odbiorców i oferowanie autorom nowych sposobów angażowania słuchaczy.

Jak to działa? Kiedy wrócimy do opowiadania, wystarczy, że klikniemy przycisk Podsumowanie, u góry strony audiobooka. Wystarczy tylko tyle, aby usłyszeć spersonalizowane podsumowanie tego, co do tej pory się wydarzyło. Pierwsze podsumowanie będzie w stanie pojawić się już po odsłuchaniu pierwszych 10 minut książki.