Zdjęcia Google pozwolą zrobić fajną sztuczkę ze zdjęciem. W końcu

Jak to mówią "lepiej późno, niż wcale". Zdjęcia Google po dwóch latach mogą w końcu zaoferować użytkownikom lubianą sztuczkę fotograficzną, którą znają użytkownicy urządzeń z systemem iOS. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 20 LIS 2025
0
Usługa Zdjęć Google może wkrótce zostać wzbogacona o popularną funkcję systemu iOS, która pozwala na konwersję zdjęć w naklejki. Google wprowadziło już tę funkcjonalność w systemie iOS i wszystko na to wskazuje, że wkrótce dostaną ją także użytkownicy Androida. 

Wystarczy dotknąć i przytrzymać

Kiedy Apple wprowadził system iOS 17 (a było to już dwa lata temu), jednocześnie wprowadził funkcję, która dość szybko zyskała sporą popularność. Prosta i wciągająca. Niezwykle ułatwiająca pisanie SMS-ów i innych wiadomości. Mowa o funkcji, która pozwala użytkownikom iPhone'ów na dotknięcie i przytrzymanie dowolnego obrazu. W ten sposób obiekt zostaje wybrany i szybko przekształcony w naklejkę, której można używać w różnych aplikacjach do przesyłania w wiadomościach lub jako osobny obraz bez tła.

Popularność tej funkcji skłoniła producentów urządzeń z Androidem do pracy nad nią i dodania jej do swoich aplikacji. Ale to nie wszystko, Google też wdrożyło podobną funkcjonalność w aplikacji Zdjęcia, aby zwiększyć dostępność swojej usługi. W momencie premiery jednak ograniczyło funkcję do użytkowników iOS. Wszystko jednak na to wskazuje, że wkrótce opcja ta będzie dostępna także dla użytkowników Androida. Jedyną różnicą jest to, że obrazy, w przeciwieństwie do iOS, nie będą automatycznie zapisywane w pakietach naklejek w aplikacjach, trzeba je będzie zapisywać ręcznie. Obecnie jeszcze trwają testy, ale wdrożenie może nastąpić lada moment, nim się obejrzymy. 

telepolis
Zródła zdjęć: Primakov / Shutterstock
Źródła tekstu: androidauthority.com