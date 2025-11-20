Sprzęt

Na tej kamerze jedzie duża część YouTube, a dziś jest w śmiesznej cenie

Nie co dzień mam okazję polecać coś, czego sam korzystam. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo jest jednak przykładem takiego urządzenia, a raczej zestawu. W jego skład wchodzi DJI Osmo Pocket 3, statyw, futerał, dodatkowy akumulator, kabel USB-C, oraz mikrofon krawatowy DJI Mic 2. A wszystko to może być Wasze za jedyne 2399 zł, czyli 500 zł taniej, niż przed obniżką.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 20 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Na tej kamerze jedzie duża część YouTube, a dziś jest w śmiesznej cenie

DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo

Zacznijmy od najważniejszego elementu, czyli DJI Osmo Pocket 3. Jest to kamera ze zintegrowanym gimbalem, który zapewnia mechaniczną stabilizację obrazu na bardzo wysokim poziomie. Sama kamera potrafi nagrywać w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Ma także funkcje jak śledzenie twarzy, czy obiektów, dzięki którym stojąc na statywie, podąża za nami tak, jakbyśmy mieli operatora pod ręką.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na uwagę zasługuje także naprawdę duży, bo aż 1-calowy przetwornik. Ten przekłada się na świetny, pozbawiony szumów obraz nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Natomiast obracany ekran sprawia, że mamy znacznie szerszy podgląd, niż wskazywałyby na to wymiary urządzenia. Pozwala także przejść w tryb nagrywania w pionie. Wszystko to przekłada się na świetne ujęcia z wakacji, czy pierwsze kroki naszego dziecka.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kamera sportowa DJI OSMO POCKET 3 CREATOR COMBO, filmy 4K 120FPS, 166 minut pracy, Wi-Fi, Bluetooth
Kamera sportowa DJI OSMO POCKET 3 CREATOR COMBO, filmy 4K 120FPS, 166 minut pracy, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
2333 zł - najniższa cena
Kup teraz 2333 zł
Kamera sportowa DJI OSMO ACTION 5 PRO ADVENTURE COMBO, 47 GB pamięci wewnętrznej, filmy 4K 120FPS, Wi-Fi, Bluetooth
Kamera sportowa DJI OSMO ACTION 5 PRO ADVENTURE COMBO, 47 GB pamięci wewnętrznej, filmy 4K 120FPS, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Kamera DJI OSMO POCKET 3, 166 minut pracy, Wi-Fi, Bluetooth
Kamera DJI OSMO POCKET 3, 166 minut pracy, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
1889 zł - najniższa cena
Kup teraz 1889 zł
Advertisement

Mam jednak też pewne złe słowa na temat plastikowego etui ochronnego. To chroni ekran, ale nie optykę kamery. A to dlatego, że ta nie blokuje się po wyłączeniu na zbyt długo i już po kilku sekundach dość luźno lata w kieszeni. Warto więc pamiętać, aby nie nosić w niej kluczy, czy monet, jeśli chowamy do niej DJI Osmo Pocket 3. 

DJI Mic 2

Ten zasługuje na osobną uwagę. Mikrofon ten domyślnie działa w duecie z kamerą. Może także działać jako transmiter, ponieważ oferuje Jack 3.5 mm do podpięcia innego mikrofonu. Do tego portu wkładamy także osłonę przeciwwiatrową. Co jednak bardziej istotne, może on także działać jako niezależny dyktafon z 8 GB pamięci wbudowanej. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
DJI DJI Osmo Pocket 3 DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis