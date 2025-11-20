Na tej kamerze jedzie duża część YouTube, a dziś jest w śmiesznej cenie

DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo

Zacznijmy od najważniejszego elementu, czyli DJI Osmo Pocket 3. Jest to kamera ze zintegrowanym gimbalem, który zapewnia mechaniczną stabilizację obrazu na bardzo wysokim poziomie. Sama kamera potrafi nagrywać w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Ma także funkcje jak śledzenie twarzy, czy obiektów, dzięki którym stojąc na statywie, podąża za nami tak, jakbyśmy mieli operatora pod ręką.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na uwagę zasługuje także naprawdę duży, bo aż 1-calowy przetwornik. Ten przekłada się na świetny, pozbawiony szumów obraz nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Natomiast obracany ekran sprawia, że mamy znacznie szerszy podgląd, niż wskazywałyby na to wymiary urządzenia. Pozwala także przejść w tryb nagrywania w pionie. Wszystko to przekłada się na świetne ujęcia z wakacji, czy pierwsze kroki naszego dziecka.

Mam jednak też pewne złe słowa na temat plastikowego etui ochronnego. To chroni ekran, ale nie optykę kamery. A to dlatego, że ta nie blokuje się po wyłączeniu na zbyt długo i już po kilku sekundach dość luźno lata w kieszeni. Warto więc pamiętać, aby nie nosić w niej kluczy, czy monet, jeśli chowamy do niej DJI Osmo Pocket 3.

DJI Mic 2

Ten zasługuje na osobną uwagę. Mikrofon ten domyślnie działa w duecie z kamerą. Może także działać jako transmiter, ponieważ oferuje Jack 3.5 mm do podpięcia innego mikrofonu. Do tego portu wkładamy także osłonę przeciwwiatrową. Co jednak bardziej istotne, może on także działać jako niezależny dyktafon z 8 GB pamięci wbudowanej.