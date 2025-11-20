Sprzęt

GARMIN Instinct 2 to zegarek dla tych, którzy wymagają naprawdę wiele, a dziś jest za 699 zł

GARMIN Instinct 2 to zegarek, który nie jest typowym smartwatchem. I to jego najmocniejsza strona.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
20 LIS 2025
Nie znajdziemy tu masy aplikacji, funkcji społecznościowych, a nawet kolorowego ekranu. GARMIN Instinct 2 to zegarek dla tych, którzy potrzebują pomocy w terenie. I w tej roli sprawdza się on znakomicie. A teraz kosztuje jedyne 699 zł, czyli aż 200 zł mniej, niż przed obniżką.

GARMIN Instinct 2 Dla każdego, kto wychodzi z domu

Łączy się on ze smartfonem przy pomocy Bluetooth, oraz aplikacji Gramina. Oferuje on bardzo długi czas pracy na baterii, chociaż warto podkreślić, że włączony GPS mocno go skraca. Pamiętajmy także, że GARMIN Instinct 2 w przeciwieństwie do GARMIN Instinct 2 Solar nie ma wbudowanej baterii słonecznej. 

Na jego pokładzie i tak znajdziemy wiele. Jest tu masa trybów sportowych, czujnik tętna, który sprawdza także natlenienie organizmu, barometr, wysokościomierz, termometr, oraz GPS. Ten pozwala rysować trasę i nawigować po niej. Jednak nie można na niego wgrać map. Nie ma więc mowy o pełnoprawnej nawigacji, o czym warto pamiętać.

Zegarek oferuje także świetny, monochromatyczny ekran wykorzystujący w dzień światło słoneczne, tak jak robią to kalkulatory. Co jeszcze mocniej ułatwia korzystanie z niego nawet w mocnym świetle i daje wytchnięcie baterii. A wszystko to za jedyne 699 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Garmin