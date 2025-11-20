Photoshop dla każdego. Google prezentuje Nano Banana Pro

Pierwsza wersja Nano Banana, narzędzia do generowania i edytowania grafik, zadebiutowała w sierpniu 2025 i z miejsca stała się wiralowym hitem, popularnym zwłaszcza w mediach społecznościowych. Teraz Google idzie o krok dalej i wprowadza Nano Banana Pro. Nowe narzędzie ma być „Photoshopem dla każdego”, oferując poziom kontroli i spójności, który do tej pory był poza zasięgiem większości generatorów AI.

Sercem Nano Banana Pro jest nowy model Gemini 3, który wnosi do generowania grafik zdolność głębokiego myślenia. Oznacza to, że AI nie tylko zgaduje wygląd obrazka, ale rozumie kontekst, fizykę światła i skomplikowane relacje między obiektami.

Google wymienia najważniejsze funkcje, które wyróżniają ten model:

Zaawansowane łączenie obrazów: użytkownicy mogą wgrać aż 14 zdjęć referencyjnych, a model połączy je w jedną, spójną scenę.

użytkownicy mogą wgrać aż 14 zdjęć referencyjnych, a model połączy je w jedną, spójną scenę. Spójność postaci: rozwiązano jeden z największych problemów AI – Nano Banana Pro potrafi zachować tożsamość i rysy twarzy nawet 5 różnych osób na jednym obrazie, niezależnie od zmiany scenerii czy oświetlenia.

rozwiązano jeden z największych problemów AI – Nano Banana Pro potrafi zachować tożsamość i rysy twarzy nawet 5 różnych osób na jednym obrazie, niezależnie od zmiany scenerii czy oświetlenia. Perfekcyjny tekst i infografiki: dzięki integracji z wyszukiwarką Google i zdolnościom logicznym Gemini 3, model potrafi generować czytelne napisy (bez typowych dla AI błędów) oraz tworzyć poprawne merytorycznie diagramy i infografiki.

dzięki integracji z wyszukiwarką Google i zdolnościom logicznym Gemini 3, model potrafi generować czytelne napisy (bez typowych dla AI błędów) oraz tworzyć poprawne merytorycznie diagramy i infografiki. Profesjonalna kontrola: narzędzie oferuje precyzyjne sterowanie oświetleniem (np. zmiana pory dnia, kierunku cienia), głębią ostrości (bokeh) oraz kątami kamery. Obrazy można generować w rozdzielczości do 4K.

narzędzie oferuje precyzyjne sterowanie oświetleniem (np. zmiana pory dnia, kierunku cienia), głębią ostrości (bokeh) oraz kątami kamery. Obrazy można generować w rozdzielczości do 4K. Bogate w kontekst infografiki i diagramy – po dostarczeniu danych wyjściowy Nano Banana Pro może generować efektowne grafiki ilustrujące przepisy kulinarne lub wizualizować informacje w czasie rzeczywistym, takie jak pogoda lub sport.