Sprzęt

Samsung Galaxy Buds4 Pro. Na taką funkcję czekałem

Samsung szykuje solidne odświeżenie swoich flagowych słuchawek. Do sieci trafiły właśnie informacje o nowej, bardzo przydatnej funkcji etui. Może ona ułatwić życie wielu roztargnionym użytkownikom.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20 LIS 2025
Samsung Galaxy Buds4 Pro. Na taką funkcję czekałem

Premiera nowych słuchawek Samsunga to wciąż kwestia przyszłości. Mówi się, że seria Galaxy Buds4 może zadebiutować w przyszłym roku, być może przy okazji premiery kolejnych flagowych smartfonów z serii Galaxy S26. Mimo odległego terminu, w sieci pojawia się coraz więcej konkretów. Najnowszy przeciek z kodu oprogramowania zdradza funkcję, której może się przydać.

Koniec z szukaniem telefonu

Serwis Android Authority dotarł do bardzo ciekawych wzmianek w kodzie. Wskazują one na to, że Galaxy Buds4 Pro otrzymają obsługę funkcji "Find Your Phone". Zasada działania jest banalnie prosta. Wystarczy nacisnąć przycisk na etui słuchawek, a nasz smartfon zacznie dzwonić.

To odwrócenie sytuacji, którą znamy dzisiaj. Obecnie w modelach takich jak Galaxy Buds3 Pro to telefon służy do szukania zagubionych "pchełek". Teraz etui zyska własną autonomię w tym zakresie. Oczywiście, są pewne ograniczenia techniczne. Aby funkcja zadziałała, słuchawki muszą być połączone z telefonem i znajdować się w zasięgu Bluetooth.

Co ciekawe, samo etui ma przejść mały lifting konstrukcyjny. Przecieki mówią o głośniku umieszczonym w obudowie. Wycięcie na niego ma znajdować się po lewej stronie portu USB-C. Dzięki temu samo etui też będzie łatwiej znaleźć, gdy wpadnie nam pod kanapę.

Nowy wygląd i wytrzymałość

Oprócz funkcji lokalizacyjnych, Samsung planuje zmiany wizualne. Nowe słuchawki mają otrzymać metalową maskownicę. Nie chodzi tu tylko o estetykę. Metalowy element ma zwiększyć ogólną trwałość urządzenia. To dobra wiadomość dla osób, które nie obchodzą się ze sprzętem jak z jajkiem.

W kwestii kolorystyki producent stawia na klasykę. Klienci będą mieli do wyboru wariant czarny oraz biały. Do oficjalnej premiery zostało jeszcze sporo czasu, więc z pewnością usłyszymy o tych słuchawkach jeszcze nie raz. Jeśli jednak funkcja szukania telefonu przyciskiem na etui się potwierdzi, będzie to mała, ale genialna zmiana.

telepolis
samsung nowe słuchawki samsung słuchawki douszne Samsung Galaxy Buds4 Pro samsung galaxy buds4 specyfikacja
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Android Authority
Źródła tekstu: Android Authority, Android Headlines