Samsung Galaxy Buds4 Pro. Na taką funkcję czekałem

Premiera nowych słuchawek Samsunga to wciąż kwestia przyszłości. Mówi się, że seria Galaxy Buds4 może zadebiutować w przyszłym roku, być może przy okazji premiery kolejnych flagowych smartfonów z serii Galaxy S26. Mimo odległego terminu, w sieci pojawia się coraz więcej konkretów. Najnowszy przeciek z kodu oprogramowania zdradza funkcję, której może się przydać.

Koniec z szukaniem telefonu

Serwis Android Authority dotarł do bardzo ciekawych wzmianek w kodzie. Wskazują one na to, że Galaxy Buds4 Pro otrzymają obsługę funkcji "Find Your Phone". Zasada działania jest banalnie prosta. Wystarczy nacisnąć przycisk na etui słuchawek, a nasz smartfon zacznie dzwonić.

To odwrócenie sytuacji, którą znamy dzisiaj. Obecnie w modelach takich jak Galaxy Buds3 Pro to telefon służy do szukania zagubionych "pchełek". Teraz etui zyska własną autonomię w tym zakresie. Oczywiście, są pewne ograniczenia techniczne. Aby funkcja zadziałała, słuchawki muszą być połączone z telefonem i znajdować się w zasięgu Bluetooth.

Co ciekawe, samo etui ma przejść mały lifting konstrukcyjny. Przecieki mówią o głośniku umieszczonym w obudowie. Wycięcie na niego ma znajdować się po lewej stronie portu USB-C. Dzięki temu samo etui też będzie łatwiej znaleźć, gdy wpadnie nam pod kanapę.

Nowy wygląd i wytrzymałość

Oprócz funkcji lokalizacyjnych, Samsung planuje zmiany wizualne. Nowe słuchawki mają otrzymać metalową maskownicę. Nie chodzi tu tylko o estetykę. Metalowy element ma zwiększyć ogólną trwałość urządzenia. To dobra wiadomość dla osób, które nie obchodzą się ze sprzętem jak z jajkiem.