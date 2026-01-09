NASA ogłosiła ewakuację z ISS. Jest aż tak źle

Zaczęło się od odwołania planowanego spaceru kosmicznego, podczas którego dwóch członków załogi miało opuścić wnętrze stacji i zamontować aparaturę na jej poszyciu. NASA pierwotnie przełożyła termin tej operacji, powołując się na gorsze zdrowie jednego z członków załogi. Następnie agencja kosmiczna ogłosiła, że rozważa powrót załogi na Ziemię z powodu stanu zdrowia tej osoby, której personaliów postanowiono nie podawać do opinii publicznej. Dziś natomiast już wiemy, że misja, która pierwotnie miała potrwać do maja, wkrótce się zakończy, a NASA ewakuuje całą załogę na Ziemię.

NASA ewakuuje ISS

Warto podkreślić, że nie chodzi tu o całą załogę ISS, a jedynie o tę część, która przybyła tam na pokładzie statku Crew-11. Na stacji wciąż pozostanie jeden astronauta z USA i dwóch rosyjskich kosmonautów, którzy dostali się na stację wcześniej za pomocą rakiety Sojuz. Ich misja nie jest zagrożona, co dość jasno sugeruje, że z samą stacją jest wszystko w porządku.