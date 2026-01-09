Kosmos

NASA ogłosiła ewakuację z ISS. Jest aż tak źle

Jeszcze wczoraj pisaliśmy, że NASA rozważa ściągnięcie załogi ISS na Ziemię. Dziś już nie ma co do tego wątpliwości.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:24
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NASA ogłosiła ewakuację z ISS. Jest aż tak źle

Zaczęło się od odwołania planowanego spaceru kosmicznego, podczas którego dwóch członków załogi miało opuścić wnętrze stacji i zamontować aparaturę na jej poszyciu. NASA pierwotnie przełożyła termin tej operacji, powołując się na gorsze zdrowie jednego z członków załogi. Następnie agencja kosmiczna ogłosiła, że rozważa powrót załogi na Ziemię z powodu stanu zdrowia tej osoby, której personaliów postanowiono nie podawać do opinii publicznej. Dziś natomiast już wiemy, że misja, która pierwotnie miała potrwać do maja, wkrótce się zakończy, a NASA ewakuuje całą załogę na Ziemię.

Dalsza część tekstu pod wideo

NASA ewakuuje ISS

Warto podkreślić, że nie chodzi tu o całą załogę ISS, a jedynie o tę część, która przybyła tam na pokładzie statku Crew-11. Na stacji wciąż pozostanie jeden astronauta z USA i dwóch rosyjskich kosmonautów, którzy dostali się na stację wcześniej za pomocą rakiety Sojuz. Ich misja nie jest zagrożona, co dość jasno sugeruje, że z samą stacją jest wszystko w porządku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Teleskop SKY-WATCHER BK 1149 EQ2 114/900
Teleskop SKY-WATCHER BK 1149 EQ2 114/900
0 zł
1049.01 zł - najniższa cena
Kup teraz 1049.01 zł
Teleskop CELESTRON NexStar 130 SLT
Teleskop CELESTRON NexStar 130 SLT
0 zł
3199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199.99 zł
Teleskop Sky-Watcher Dobson 6" SW-1301
Teleskop Sky-Watcher Dobson 6" SW-1301
0 zł
1599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599.99 zł
Advertisement

Wiemy także, że na jej pokładzie nie doszło do żadnego wypadku. A tak przynajmniej twierdzi James Polk, dyrektor ds. zdrowia i medycyny NASA, który podkreślał podczas konferencji prasowej, że nie było to zdarzenie nagłe, a ewakuacja jest podyktowana dmuchaniem na zimne. Mimo to należy pamiętać, że ISS ma laboratorium, oraz podstawowe wyposażenie medyczne, jak i przeszkolenie załogi w tym zakresie. To oznacza, że musiało się tam stać coś poważniejszego. Odpowiedzmy na jeszcze jedno pytanie: Dlaczego więc ewakuują całą załogę? To proste: ponieważ pozostali nie mieliby czym wrócić na Ziemię. 

Image
telepolis
NASA ISS Ewakuacja ISS
Zródła zdjęć: Alones / Shutterstock
Źródła tekstu: NASA