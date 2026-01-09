Spóźniłeś się dzień z zapłaceniem OC? Za wysokość kary można kupić auto

Oczywiście za tyle kupimy auto nie tyle używane, ile dość przetyrane, ale jeżdżące i zdolne przejść przegląd. Natomiast, jeśli spóźnisz się 4 dni, to już mowa jest o kwocie, za którą można kupić naprawdę przyzwoite auto u handlarza, za którym faktycznie jakiś Niemiec mógł uronić kilka łez. Wszystko dlatego, że jak co roku kary za brak OC poszły w górę. A wynoszą one dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto.

Wyższe kary za brak OC

Mowa tu o kwocie 9610 zł. Na szczęście ta nie jest przyznawana z automatu w całości. I tak, jak wspomniałem wcześniej, za opóźnienie w opłaceniu OC od 1 do 3 dni zapłacimy 20% tej kwoty, czyli 1920 zł. Za tyle można już kupić jeżdżący i w miarę sprawny samochód, chociaż rzecz jasna mówimy tu o zwykłym złomku. Jeśli spóźnimy się od 4 do 14 dni, to kara wyniesie 50%, czyli 4810 zł. Powyżej mówimy o 100% kary, czyli 9610 zł.