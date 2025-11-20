Wschodząca gwiazda Chi-Fi. Rose Technics oficjalnie w Polsce

Firma Rose Technics, znana także jako Roseselsa, cieszy się rosnącą popularnością wśród entuzjastów Chi-Fi, czyli chińskiego sprzętu audio wysokiej klasy. Istniejąca od 2015 roku marka ma ambicje dostarczania produktów, które łączą rzemieślniczą precyzję z inteligentną technologią.

Niewiele w tym przesady. Urządzenia Rose Technics, głównie słuchawki, zdobyły uznanie w globalnej społeczności audiofilów – doceniane są przede wszystkim za nietuzinkowe wzornictwo, dbałość o detale i staranne podejście do brzmienia. Marka jest interesującym wyborem dla wymagających entuzjastów audio poszukujących zarówno technicznych nowości, jak i stylistycznej oryginalności.

Dotąd Polacy mogli zamawiać produkty Rose Technics na AliExpress lub w innych sklepach on-line w Chinach, teraz jednak firma wkracza na nasz rynek, a jej dystrybutorem jest MIP, znany też ze sprzedaży wielu innych chińskich marek audio, jak np. FiiO.

W polskich sklepach dostępne są już m.in. słuchawki nauszne Distant Mountain nawiązujące do klasycznego wzornictwa, seria bezprzewodowych modeli Ceramics z eleganckim, ceramicznym wykończeniem i obsługą Bluetooth 5.3, oraz otwarte słuchawki open-ear Openfree, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie użytkowników aktywnych, oferujące wsparcie dla kodeków Hi-Res (np. LDAC, LHDC, LC3). Ofertę uzupełniają dokanałowe monitory IEM, w tym hybrydowy model Star City 5 Pro z konfiguracją 1 dynamicznego przetwornika (DD) i 2 przetworników armaturowych (BA).