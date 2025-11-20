Sprzęt

Wschodząca gwiazda Chi-Fi. Rose Technics oficjalnie w Polsce

Rose Technics oficjalnie debiutuje na polskim rynku audio, wprowadzając swoją ofertę słuchawek skierowanych do wymagających miłośników dobrego brzmienia. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20 LIS 2025
Firma Rose Technics, znana także jako Roseselsa, cieszy się rosnącą popularnością wśród entuzjastów Chi-Fi, czyli chińskiego sprzętu audio wysokiej klasy. Istniejąca od 2015 roku marka ma ambicje dostarczania produktów, które łączą rzemieślniczą precyzję z inteligentną technologią.

Niewiele w tym przesady. Urządzenia Rose Technics, głównie słuchawki, zdobyły uznanie w globalnej społeczności audiofilów – doceniane są przede wszystkim za nietuzinkowe wzornictwo, dbałość o detale i staranne podejście do brzmienia. Marka jest interesującym wyborem dla wymagających entuzjastów audio poszukujących zarówno technicznych nowości, jak i stylistycznej oryginalności. 

Zobacz: FiiO M27 to nowy DAP z aptX Lossless. Audiofile będą zachwyceni

Dotąd Polacy mogli zamawiać produkty Rose Technics na AliExpress lub w innych sklepach on-line w Chinach, teraz jednak firma wkracza na nasz rynek, a jej dystrybutorem jest MIP, znany też ze sprzedaży wielu innych chińskich marek audio, jak np. FiiO.

W polskich sklepach dostępne są już m.in. słuchawki nauszne Distant Mountain nawiązujące do klasycznego wzornictwa, seria bezprzewodowych modeli Ceramics z eleganckim, ceramicznym wykończeniem i obsługą Bluetooth 5.3, oraz otwarte słuchawki open-ear Openfree, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie użytkowników aktywnych, oferujące wsparcie dla kodeków Hi-Res (np. LDAC, LHDC, LC3). Ofertę uzupełniają dokanałowe monitory IEM, w tym hybrydowy model Star City 5 Pro z konfiguracją 1 dynamicznego przetwornika (DD) i 2 przetworników armaturowych (BA).

Produkty Rose Technics można już testować i kupować w specjalistycznych sklepach audio w Polsce, m.in. w placówkach dystrybutora MIP, który obsługuje również salony HiFiPRO i MP3Store.

słuchawki bluetooth słuchawki TWS słuchawki Open Ear Rose Technics Roseselsa Chi-Fi Hi-Fi
Zródła zdjęć: Rose Technics
Źródła tekstu: MIP