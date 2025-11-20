NVIDIA przyśpiesza. Vera Rubin wcześniej niż zakładano
Szaleństwo na sztuczną inteligencję cały czas rośnie, a to oznacza miliardy dolarów do wydania. Zieloni zaserwują więc nowe rozwiązania jeszcze szybciej.
NVIDIA ujawniła plany dotyczące premiery platformy Vera Rubin do zastosowań AI i HPC. Jensen Huang poinformował, że nowa generacja trafi na rynek już w trzecim kwartale 2026 roku. To wcześniejsza i bardziej precyzyjna data niż wskazywana poprzednio "druga połowa 2026".
CEO Zielonych zapewnia, że prace idą zgodnie z planem
Opisywana platforma obejmuje m.in. dwuchipletowy procesor graficzny Rubin z 288 GB pamięci HBM4, akcelerator Rubin CPX ze 128 GB pamięci GDDR7, procesor z 88 autorskimi rdzeniami oraz NVLink 6. generacji. Wszystkie układy z pakietu Rubin mają już status taped-out, a NVIDIA dysponuje działającym krzemem.
Rosnące globalne zapotrzebowanie na akceleratory AI sprawia, że firma może liczyć na ogromny popyt w sektorze komercyjnym, publicznym i naukowym. Co istotne, NVIDIA zakłada osiągnięcie celu sprzedażowego bez Chin, które jeszcze rok wcześniej były jej trzecim najważniejszym rynkiem.
W 2024 roku rząd Stanów Zjednoczonych zakazał sprzedaży zaawansowanych chipów AI do Chin, natomiast Pekin wprowadził zakaz kupowania zagranicznego sprzętu przez instytucje państwowe, zastępując go rodzimymi rozwiązaniami - m.in. od takich firm jak Huawei i Cambricon.
Dodatkowo Huang zaprzeczył (ponownie) doniesieniom, że część układów trafiających oficjalnie do innych państw, np. Singapuru, jest następnie przekierowywana do Chin. Jak podkreślił, NVIDIA regularnie weryfikuje centra danych na całym świecie, by upewnić się, że żaden sprzęt objęty ograniczeniami nie jest wysyłany do krajów z zakazami eksportowymi.