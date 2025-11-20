Sprzęt

NVIDIA przyśpiesza. Vera Rubin wcześniej niż zakładano

Szaleństwo na sztuczną inteligencję cały czas rośnie, a to oznacza miliardy dolarów do wydania. Zieloni zaserwują więc nowe rozwiązania jeszcze szybciej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NVIDIA przyśpiesza. Vera Rubin wcześniej niż zakładano

NVIDIA ujawniła plany dotyczące premiery platformy Vera Rubin do zastosowań AI i HPC. Jensen Huang poinformował, że nowa generacja trafi na rynek już w trzecim kwartale 2026 roku. To wcześniejsza i bardziej precyzyjna data niż wskazywana poprzednio "druga połowa 2026".

Dalsza część tekstu pod wideo

CEO Zielonych zapewnia, że prace idą zgodnie z planem

Opisywana platforma obejmuje m.in. dwuchipletowy procesor graficzny Rubin z 288 GB pamięci HBM4, akcelerator Rubin CPX ze 128 GB pamięci GDDR7, procesor z 88 autorskimi rdzeniami oraz NVLink 6. generacji. Wszystkie układy z pakietu Rubin mają już status taped-out, a NVIDIA dysponuje działającym krzemem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Eagle OC Ice SFF 12GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Eagle OC Ice SFF 12GB DLSS 4
0 zł
2669 zł - najniższa cena
Kup teraz 2669 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8GB DLSS 4
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Karta graficzna ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB
Karta graficzna ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB
0 zł
3029 zł - najniższa cena
Kup teraz 3029 zł
Advertisement

Rosnące globalne zapotrzebowanie na akceleratory AI sprawia, że firma może liczyć na ogromny popyt w sektorze komercyjnym, publicznym i naukowym. Co istotne, NVIDIA zakłada osiągnięcie celu sprzedażowego bez Chin, które jeszcze rok wcześniej były jej trzecim najważniejszym rynkiem.

W 2024 roku rząd Stanów Zjednoczonych zakazał sprzedaży zaawansowanych chipów AI do Chin, natomiast Pekin wprowadził zakaz kupowania zagranicznego sprzętu przez instytucje państwowe, zastępując go rodzimymi rozwiązaniami - m.in. od takich firm jak Huawei i Cambricon.

Dodatkowo Huang zaprzeczył (ponownie) doniesieniom, że część układów trafiających oficjalnie do innych państw, np. Singapuru, jest następnie przekierowywana do Chin. Jak podkreślił, NVIDIA regularnie weryfikuje centra danych na całym świecie, by upewnić się, że żaden sprzęt objęty ograniczeniami nie jest wysyłany do krajów z zakazami eksportowymi.

Image
telepolis
AI Nvidia sztuczna inteligencja akcelerator sztucznej inteligencji akcelerator AI NVIDIA Vera Rubin
Zródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: NVIDIA, Bloomberg, Tom's Hardawre, oprac. własne