NVIDIA przyśpiesza. Vera Rubin wcześniej niż zakładano

NVIDIA ujawniła plany dotyczące premiery platformy Vera Rubin do zastosowań AI i HPC. Jensen Huang poinformował, że nowa generacja trafi na rynek już w trzecim kwartale 2026 roku. To wcześniejsza i bardziej precyzyjna data niż wskazywana poprzednio "druga połowa 2026".

Dalsza część tekstu pod wideo

CEO Zielonych zapewnia, że prace idą zgodnie z planem

Opisywana platforma obejmuje m.in. dwuchipletowy procesor graficzny Rubin z 288 GB pamięci HBM4, akcelerator Rubin CPX ze 128 GB pamięci GDDR7, procesor z 88 autorskimi rdzeniami oraz NVLink 6. generacji. Wszystkie układy z pakietu Rubin mają już status taped-out, a NVIDIA dysponuje działającym krzemem.

Rosnące globalne zapotrzebowanie na akceleratory AI sprawia, że firma może liczyć na ogromny popyt w sektorze komercyjnym, publicznym i naukowym. Co istotne, NVIDIA zakłada osiągnięcie celu sprzedażowego bez Chin, które jeszcze rok wcześniej były jej trzecim najważniejszym rynkiem.

W 2024 roku rząd Stanów Zjednoczonych zakazał sprzedaży zaawansowanych chipów AI do Chin, natomiast Pekin wprowadził zakaz kupowania zagranicznego sprzętu przez instytucje państwowe, zastępując go rodzimymi rozwiązaniami - m.in. od takich firm jak Huawei i Cambricon.