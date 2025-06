Podają się za wsparcie IT. Kradną dane "na pewniaka"

W ten sposób łatwo oszukują pracowników różnych firm, nakłaniając ich do pobierania złośliwego oprogramowania.

Eksperci Google biją na alarm

Ostrzegają przed trwającą w najlepsze kampanią vishingową . Ostrzegają, że około 20 firm straciło już swoje dane, podczas gdy przestępcy podszyli się pod firmę Salesforce i nakłonili ich pracowników do pobrania złośliwego oprogramowania.

Oszuści IT grasują w sieci

Nie przebiera w środkach, jeśli chodzi o wyłudzanie pieniędzy. Wydzwania do firm z różnych branż: hotelarskiej, handlu detalicznego, edukacji i innych sektorów. Za każdym razem posługuje się tym samym scenariuszem - podszywa się pod pracownika wsparcia IT. Bez większego wysiłku namawia pracowników firm do pobrania oraz zainstalowania zainfekowanej wersji Salesforce Data Loader.