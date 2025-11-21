Cebula czy pieróg? Realme 8 Pro wygrał Internet tymi pleckami
Rynek smartfonów od dawna jest nudny i powtarzalny. Producenci ścigają się na cyferki, a design często schodzi na dalszy plan. Tymczasem Realme postanowiło zrobić coś zupełnie innego i uderzyć w nasze najczulsze, narodowe struny.
Realme GT 8 Pro coraz bliżej Polski
Flagowce zazwyczaj wyglądają tak samo. Mamy szkło, metal i wielką wyspę na aparaty. Nadchodzący Realme GT 8 Pro zmienia te zasady gry. Producent postawił na modułową konstrukcję. Pozwala ona na wymianę osłony aparatów. To samo w sobie jest ciekawe, ale prawdziwą bombą są wzory przygotowane specjalnie dla nas.
Polski oddział marki nie silił się na sztuczny patos. Zamiast tego postawiono na humor i potężną dawkę autoironii. Do sprzedaży trafią cztery wymienne moduły, które nawiązują do symboli – nazwijmy to – "polskości". Największe emocje budzi oczywiście wariant "Cebula".
Warstwy technologii i polska zaradność
Tak, dobrze czytacie. Będzie można zamontować na smartfonie wyspę o wyglądzie cebuli. Producent puszcza do nas oko. Tłumaczy to wielowarstwowością technologii, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. To genialne nawiązanie do internetowych memów i naszej narodowej "zaradności", a także dowód na to, że wielka korporacja potrafi mieć do siebie dystans.
Jeśli jednak cebula to dla kogoś za dużo, Realme ma w rękawie inne asy. Jest "Maluch", czyli hołd dla Fiata 126p. To czysta nostalgia za wakacyjnymi wyjazdami z rodzicami. Jest też "Pieróg". Ten moduł ma charakterystyczną falbankę na brzegach. Kojarzy się z domem, ciepłem i tym, co w Polsce najsmaczniejsze. Ostatnim elementem układanki jest "Borowik". To propozycja dla fanów jesiennych spacerów po lesie. Moduł ma głęboki brązowy kolor i teksturę przypominającą kapelusz grzyba. Wygląda to naprawdę stylowo i zaskakująco elegancko.
Gdy tworzyliśmy realme GT 8 Pro, chcieliśmy dać użytkownikom pełną swobodę personalizacji. Polska jest dla nas kluczowym rynkiem w Europie, dlatego dodaliśmy do globalnych wzorów coś, co wywoła uśmiech i poczucie przynależności. Czy jest coś bardziej polskiego niż dyskusja o pierogach czy wspomnienie podróży maluchem na wakacje? Teraz te emocje mogą być częścią smartfona.
Dyskusja o wyższości pierogów nad cebulą (lub odwrotnie) przenosi się teraz na obudowy telefonów. To odważny ruch. W czasach, gdy każdy smartfon chce być "premium" i "glamour", Realme GT 8 Pro wjeżdża z pierogiem na obudowie i krzyczy: bawcie się dobrze.
Mnie ten pomysł się podoba. To powiew świeżości i fajny ukłon w stronę lokalnej społeczności. Pytanie tylko, czy Polacy są gotowi nosić cebulę na swoich flagowcach z dumą? Ja myślę, że tak. A Ty?