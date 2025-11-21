Redmagic rozdaje kontrolery Shadow Blade Handle 2. To dopiero początek

Polski dystrybutor marki Redmagic również przyłączył się do promocji na Black Friday. Zapowiada dwie okazje, a pierwszą jest możliwość zdobycia kontrolera Redmagic Shadow Blade Handle 2.

Dalsza część tekstu pod wideo

Redmagic Shadow Blade Handle 2 to rozwiązanie dla graczy, którzy chcą zyskać większą wygodę rozgrywki na smartfonie. Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty i gałki pozwalają na wygodne trzymanie telefonu, zapewniając wrażenia jak z konsoli przenośnej. Dzięki połączeniu przez port USB-C można cieszyć się płynną rozgrywką bez opóźnień. Triggery z czujnikiem Halla zapewniają dużą precyzję, a programowalne przyciski pozwalają na pełne dopasowanie kontrolera do własnych preferencji. Można także dostosować wygląd urządzenia dzięki magnetycznym nakładkom na boki uchwytu. Regulowana szerokość 110-179 mm pozwala na podłączenie wielu różnych modeli smartfonów.

Jak dostać Redmagic Shadow Blade Handle 2?

Żeby zgarnąć darmowy kontroler, należy kupić smartfon Redmagic 9S Pro lub Redmagic 10 Pro w sklepie jednego z partnerów akcji. Do promocji kwalifikowane są zakupy dokonane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2025 r.

W kolejnym kroku należy zgłosić zakup przez formularz producenta, przesyłając swoje dane, skan lub zdjęcie dowodu zakupu oraz zdjęcie numerów IMEI1 i IMEI 2 zamieszczonego na opakowaniu urządzenia. Zgłoszenia mogą być dokonywane najwcześniej 15 dni od daty zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia organizatorzy akcji dostarczą na podane dane kontroler Shadow Blade Handle 2.

W akcji biorą udział sklepy euro.com.pl, mediaexpert.pl, sferis.pl, komputronik.pl, x-kom.pl, zteshop.pl, faxtel.com.pl, funtech.pl oraz eltrox.pl. Szczegóły w regulaminie.