Redmagic rozdaje kontrolery Shadow Blade Handle 2. To dopiero początek
Marka Redmagic rusza z promocjami na Black Friday. Na początek można zgarnąć Shadow Blade Handle 2, kontroler do gier znacznie ułatwiający mobilną rozgrywkę.
Polski dystrybutor marki Redmagic również przyłączył się do promocji na Black Friday. Zapowiada dwie okazje, a pierwszą jest możliwość zdobycia kontrolera Redmagic Shadow Blade Handle 2.
Redmagic Shadow Blade Handle 2 to rozwiązanie dla graczy, którzy chcą zyskać większą wygodę rozgrywki na smartfonie. Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty i gałki pozwalają na wygodne trzymanie telefonu, zapewniając wrażenia jak z konsoli przenośnej. Dzięki połączeniu przez port USB-C można cieszyć się płynną rozgrywką bez opóźnień. Triggery z czujnikiem Halla zapewniają dużą precyzję, a programowalne przyciski pozwalają na pełne dopasowanie kontrolera do własnych preferencji. Można także dostosować wygląd urządzenia dzięki magnetycznym nakładkom na boki uchwytu. Regulowana szerokość 110-179 mm pozwala na podłączenie wielu różnych modeli smartfonów.
Jak dostać Redmagic Shadow Blade Handle 2?
Żeby zgarnąć darmowy kontroler, należy kupić smartfon Redmagic 9S Pro lub Redmagic 10 Pro w sklepie jednego z partnerów akcji. Do promocji kwalifikowane są zakupy dokonane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2025 r.
W kolejnym kroku należy zgłosić zakup przez formularz producenta, przesyłając swoje dane, skan lub zdjęcie dowodu zakupu oraz zdjęcie numerów IMEI1 i IMEI 2 zamieszczonego na opakowaniu urządzenia. Zgłoszenia mogą być dokonywane najwcześniej 15 dni od daty zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia organizatorzy akcji dostarczą na podane dane kontroler Shadow Blade Handle 2.
W akcji biorą udział sklepy euro.com.pl, mediaexpert.pl, sferis.pl, komputronik.pl, x-kom.pl, zteshop.pl, faxtel.com.pl, funtech.pl oraz eltrox.pl. Szczegóły w regulaminie.
Ale to nie koniec atrakcji, które przygotował Redmagic na najbliższe dni. Obserwujcie nasze media społecznościowe i wyglądajcie kolejnego posłańca z dobrymi wiadomościami. Kolejne atrakcje już niedługo