Nothing OS 4.0 już jest. Zobacz, co się zmieniło

Udostępniany od dziś Nothing OS 4.0 kontynuuje charakterystyczny styl Nothing, czerpiąc z tego, co znamy z wersji OS 3.0. Producent zachował charakterystyczny, minimalistyczny styl z czarnymi i białymi elementami interfejsu, jednak teraz całość ma być szybsza, bardziej dopracowana, a do tego została wyposażona w narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję i Essential Apps.

Aktualizacje na żywo

Nothing OS 4.0 będzie zawierał dodatkowe aktualizacje i ulepszenia, w tym aktualizacje na żywo za pośrednictwem Glyph Interface. Dzięki tej funkcji użytkownik otrzymuje informacje o przejazdach, dostawach czy licznikach czasu bezpośrednio i w czasie rzeczywistym – wyświetlane zarówno na ekranie, jak i w interfejsie Glyph. Oznacza to natychmiastowy wgląd w postęp bez potrzeby otwierania aplikacji, a dane są ujednolicone na ekranie blokady, powiadomieniach i w sygnałach świetlnych.

Każda aplikacja obsługująca funkcję Live Updates systemu Android 16 zacznie teraz obsługiwać funkcję Glyph Progress Nothing. Oznacza to, że Nothing może obsługiwać znacznie więcej aplikacji niż wcześniej.

Tryb Bardzo Ciemny

Nothing OS 4.0 wprowadza także tryb Bardzo Ciemny (Extra Dark Mode), który pogłębia czernie, poprawia kontrast i zmniejsza zużycie energii w całym systemie. Jak przekonuje producent, nowy tryb nadaje powiadomieniom, szybkim ustawieniom i szufladzie aplikacji spokojniejszy, bardziej skoncentrowany wygląd, zwiększając zarówno komfort, jak i widoczność w słabym świetle. Obecnie funkcja ta obejmuje również natywne aplikacje, takie jak Essential Space i Launcher, a wkrótce planowana jest szersza integracja z innymi usługami.

Animacje interakcji

Producent zapewnia, że Nothing OS 4.0 znacząco ulepsza dynamikę systemu dzięki animacjom interakcji. Każde dotknięcie, przesunięcie czy gest ma być teraz bardziej płynne i głębsze. Nowy system wprowadza ponadto wibracyjne sprzężenie zwrotne przy limitach głośności. Delikatne haptyczne sprzężenie zwrotne pojawia się teraz w punktach krańcowych (maksimum i minimum) regulacji głośności. Ma to zapewnić precyzyjną regulację bez konieczności patrzenia na ekran.

Przejścia pomiędzy aplikacjami mają być teraz bardziej płynne. Efekt ten osiągnięto dzięki subtelnemu skalowaniu się tła ekranu głównego (do wewnątrz lub na zewnątrz), co buduje poczucie głębi i spójności i ożywia każdą operację.

Ulepszone zostały także interakcje powiadomień. Każdemu ruchowi towarzyszy delikatne poczucie ciężaru i elastycznego odbicia, co skutkuje płynnym i dynamicznym działaniem w całym interfejsie użytkownika.

Więcej rozmiarów widgetów, Pop-up View i ukryte ikony

Nothing OS 4.0 zwiększa możliwości personalizacji ekranu głównego. Nowe układy 1x1 i 2x1 dla Pogody, Krokomierza i Czasu Ekranu pozwalają na stworzenie nowej konfiguracji, która wyświetla to, co najważniejsze, jednocześnie zachowując optymalną przestrzeń.

Dzięki kolejnej nowości, Pop-up View, użytkownik może teraz otworzyć dwie pływające aplikacje jednocześnie i przełączać się między nimi za pomocą prostych gestów. Wystarczy przesunąc palcem w górę od dołu, aby zminimalizować, lub w dół, aby rozwinąć na pełny ekran.

Użytkownik może teraz także ukryć aplikacje w szufladzie aplikacji, nadal mając do nich natychmiastowy dostęp poprzez proste przesunięcie. To łatwe rozwiązanie, aby uprościć wygląd ekranu i stworzyć konfigurację, która w pełni odzwierciedla Twój gust.

Funkcje AI

Nothing OS 4.0 wprowadza także Playground, miejsce, gdzie sztuczna inteligencja buduje dla użytkownika aplikacje Essential Apps. Wystarczy opisać pożądane funkcje w narzędziu Widget Builder, a AI je stworzy. Aplikacje te można następnie dodać bezpośrednio do ekranu głównego. Wszystkie stworzone i zebrane Essential Apps trafiają do nowej szuflady widgetów.

