iiyama na Black Friday. Monitory nawet 700 zł taniej

W dniach od 21 listopada do 1 grudnia 2025 (włączając Cyber Monday) klienci mogą skorzystać z rabatów na wybrane modele monitorów iiyama – od rozwiązań biurowych po zaawansowane wyświetlacze 4K dla wymagających graczy i profesjonalistów.

Pełna lista promocyjnych modeli Black Friday 2025:

GB2441HSU-B1 – 389 zł (cena sugerowana: 469 zł, rabat: 80 zł),

G2771HS-B1 – 499 zł (cena sugerowana: 559 zł, rabat: 60 zł),

GB2795HSU-B1 – 659 zł (cena sugerowana: 859 zł, rabat: 200 zł),

G2745QSU-B2 – 579 zł (cena sugerowana: 679 zł, rabat: 100 zł),

GB3290QSU-B1 – 1199 zł (cena sugerowana: 1399 zł, rabat: 200 zł),

G4380UHSU-B1 – 1889 zł (cena sugerowana: 2589 zł, rabat: 700 zł),

G4380UHSU-B2 – 1989 zł (cena sugerowana: 2589 zł, rabat: 600 zł),

GCB3482WQSU-B1 – 999 zł (cena sugerowana: 1199 zł, rabat: 200 zł),

GCB4580DQSN-B1 – 2599 zł (cena sugerowana: 2999 zł, rabat: 400 zł),

(cena sugerowana: 2999 zł, rabat: 400 zł), XCB3494WQSU-B1 – 999 zł (cena sugerowana: 1369 zł, rabat: 370 zł).

Monitory iiyama od lat cieszą się uznaniem dzięki wysokiej jakości wykonania. Jako jedyne oferują unikatową gwarancję na zero martwych pikseli. Odznaczają się także dużą ergonomią, regulacją wysokości, pivotem, tiltem i swivelem, oraz hubami USB w modelach serii GB i GCB co przekłada się na komfort długotrwałej pracy.