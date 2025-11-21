Sprzęt

iiyama na Black Friday. Monitory nawet 700 zł taniej

Japońska marka iiyama, producent monitorów profesjonalnych i gamingowych, ogłasza promocję z okazji Black Friday Week. Można upolować komputerowe monitory marki, a zniżki sięgają nawet 700 zł.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 21 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
iiyama na Black Friday. Monitory nawet 700 zł taniej

W dniach od 21 listopada do 1 grudnia 2025 (włączając Cyber Monday) klienci mogą skorzystać z rabatów na wybrane modele monitorów iiyama – od rozwiązań biurowych po zaawansowane wyświetlacze 4K dla wymagających graczy i profesjonalistów.

Dalsza część tekstu pod wideo
iiyama na Black Friday. Monitory nawet 700 zł taniej

Pełna lista promocyjnych modeli Black Friday 2025:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Monitor IIYAMA ProLite XB3294UHSCP-B1 31.5" 3840x2160px 2 ms [GTG]
Monitor IIYAMA ProLite XB3294UHSCP-B1 31.5" 3840x2160px 2 ms [GTG]
0 zł
1369 zł - najniższa cena
Kup teraz 1369 zł
Monitor IIYAMA G-Master GB2445HSU-B2 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]
Monitor IIYAMA G-Master GB2445HSU-B2 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]
0 zł
469 zł - najniższa cena
Kup teraz 469 zł
Monitor IIYAMA G-Master G2745HSU-B2 27" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]
Monitor IIYAMA G-Master G2745HSU-B2 27" 1920x1080px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Advertisement
  • GB2441HSU-B1389 zł (cena sugerowana: 469 zł, rabat: 80 zł),
  • G2771HS-B1 499 zł (cena sugerowana: 559 zł, rabat: 60 zł),
  • GB2795HSU-B1659 zł (cena sugerowana: 859 zł, rabat: 200 zł),
  • G2745QSU-B2579 zł (cena sugerowana: 679 zł, rabat: 100 zł),
  • GB3290QSU-B11199 zł (cena sugerowana: 1399 zł, rabat: 200 zł),
  • G4380UHSU-B11889 zł (cena sugerowana: 2589 zł, rabat: 700 zł),
  • G4380UHSU-B21989 zł (cena sugerowana: 2589 zł, rabat: 600 zł),
  • GCB3482WQSU-B1999 zł (cena sugerowana: 1199 zł, rabat: 200 zł),
  • GCB4580DQSN-B12599 zł (cena sugerowana: 2999 zł, rabat: 400 zł),
  • XCB3494WQSU-B1999 zł (cena sugerowana: 1369 zł, rabat: 370 zł).

Monitory iiyama od lat cieszą się uznaniem dzięki wysokiej jakości wykonania. Jako jedyne oferują unikatową gwarancję na zero martwych pikseli. Odznaczają się także dużą ergonomią, regulacją wysokości, pivotem, tiltem i swivelem, oraz hubami USB w modelach serii GB i GCB co przekłada się na komfort długotrwałej pracy. 

Wszystkie monitory wyposażone są w technologie ochrony wzroku Blue Light Reducer i Flicker Free, dbające o zdrowie użytkowników. Ich funkcjonalność obejmuje także złącza USB-C dodatkowo obecne w serii GCB i CXB. Każdy monitor ma także wbudowane głośniki.

Image
telepolis
black friday cyber monday monitor gamingowy monitory iiyama
Zródła zdjęć: iiyama
Źródła tekstu: iiyama