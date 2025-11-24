Miniaturowa stacja zasilania za 749,99 zł. Od blackautu po wypady pod namiot

W pewnym sensie można powiedzieć, że mamy do czynienia z dużym powerbankiem. Bardzo dużym, bo o pojemności 288 Wh. Ma jednak kilka cech, których brakuje typowym powerbankom. Pierwszą z nich jest zastosowanie akumulatora LiFePO4. Ten, mimo że oferuje niższą gęstość energetyczną, jest znacznie stabilniejszy, więc i mniej podatny na pożary. Dodatkowo wytrzymuje znacznie więcej cykli ładowania, od typowych akumulatorów litowych.

ANKER Solix C300X DC

Kolejnym plusem jest obecność dedykowanego portu pod fotowoltaikę, dzięki któremu można go ładować z paneli, czy to na dachu auta, czy rozstawionych przy namiocie, czy też postawionych na balkonie, lub na dachu domku na działce. Ostatnim wyróżnikiem jest natomiast obecność gniazda zapalniczki, które pozwala na podłączenie do niego lodówki turystycznej, czy innych sprzętów na 12 V.

Dostajemy tu także 4 porty USB-C o mocy: 100 W, 2 × 140 W i 15 W, 2 × USB-A 15 W, oraz mocną lampkę turystyczną na górze urządzenia. A wszystko to przy zaledwie 2,8 kg wagi i promocyjnej cenie 749,99 zł. Owczem, w przypadku blackoutu wymaga to także inwestycji w inne urządzenia, jak właśnie fotowoltaika, czy lodówka kompresorowa pod 12 V. Może także napędzić pompkę z wodą, czy w krytycznych sytuacjach podgrzanie koca elektrycznego, kiedy jest nam zbyt zimno.