To jedna z najlepszych kamer sportowych na rynku, a dziś w wypasionej wersji jest za 1499 zł

DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo to zestaw, w którym ktoś, kto potrzebuje kamery sportowej znajdzie niemal wszystko, czego potrzebuje.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
14:09
Nie ważne, czy jesteś sportowcem z krwi i kości chcącym nagrać swoje wyczyny, czy też po prostu bawisz się w rozkręcanie YouTube. Ten zestaw będzie dla Ciebie idealny. Jego sercem jest rzecz jasna DJI Osmo Action 5 Pro. Kamera ta pozwala na nagrywanie w 4K do 120 klatek na sekundę. Można także osiągnąć 240 klatek przy rozdzielczości Full HD. Mimo bycia kamerą sportową przyzwoicie radzi sobie także w nieco gorszych warunkach oświetleniowych, czego nie można powiedzieć o konkurencji.

Dostajemy w niej także dwa wyświetlacze, co szczególnie docenią YouTuberzy, którzy mogą nagrywać otaczający ich świat, oraz sami siebie ze stałym podglądem. Sama kamera bez dedykowanego etui jest wodoszczelna do 20 metrów. Wymienny akumulator ma pozwalać na do 240 minut pracy. Wykorzystuje ona karty microSD, chociaż awaryjnie znajduje się w niej 64 GB pamięci wbudowanej.

DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo Praktycznie wszystko, czego potrzebujesz

DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo

Jednak kamera to dopiero początek. W zestawie znajdują się dwa dodatkowe akumulatory, dedykowane im etui ładujące, liczne osłony, adaptery i uchwyty, dzięki którym montaż kamery, jej ochrona, czy wydłużenie czasu pracy nie będzie stanowiło większego wyzwania. A wszystko to za jedyne 1499 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: DJI