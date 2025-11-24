Chcesz taki telefon? Vivo tnie ceny, zyskasz nawet 550 zł

W obniżonych cenach będzie można zakupić modele Vivo X200 FE, V50, V50 Lite (w wersjach 5G i 4G) oraz Y19s. Producent zachęca, że to doskonała okazja, by dobrać telefon do swoich potrzeb i jednocześnie zaoszczędzić – rabaty sięgają nawet 550 zł. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Vivo X200 FE teraz 500 zł taniej

Wśród promocji wyróżnia się Vivo X200 FE, który już jest z rabatem 550 zł, w cenie 2 949 zł zamiast 3 499 zł. To kompaktowe urządzenie łączy poręczną konstrukcję z bardzo dobrą wydajnością oraz możliwościami fotograficznymi opracowanymi we współpracy z marką ZEISS. Vivo X200 FE wyposażony jest w aparat 50 Mpix z teleobiektywem ZEISS Super Telephoto z 3× zoomem optycznym i 100× przybliżeniem cyfrowym, baterię BlueVolt o pojemności 6500 mAh z szybkim ładowaniem 90 W, układ MediaTek Dimensity 9300+, 6,31-calowy ekran Master Color o wysokiej jasności oraz odporność na wodę i kurz (IP68/IP69).

Vivo V50 do fotografii portretowej

Równie atrakcyjna jest oferta na Vivo V50, którego cena spadła z 2299 zł do 1949 zł. Ten model został zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących wysoką jakość zdjęć portretowych – ma zaawansowany system trzech aparatów ZEISS, w tym główny 50 Mpix, oświetlenie AI Aura Light 2.0 oraz stylizowane tryby portretowe. V50 napędza układ Snapdragon 7 Gen 3 i 12 GB RAM. Bateria BlueVolt 6 000 mAh z ładowaniem 90 W zapewnia długie użytkowanie.

Vivo V50 Lite – tanie telefony dla każdego

Do promocji z okazji Black Friday wchodzą też modele Vivo V50 Lite 5G i 4G.

V50 Lite 5G już można kupić za 999 zł zamiast 1199 zł, natomiast Vivo V50 Lite w wersji 4G jest dostępna w cenie 949 zł zamiast 999 zł.

Oba smartfony łączą smukłą, lekką konstrukcję z dużą baterią BlueVolt 6 500 mAh, ekranem P-OLED 6,77″ 120 Hz, aparatem głównym 50 Mpix z portretowym oświetleniem Aura Light oraz certyfikaty odporności na kurz, wodę i upadki (IP65). V50 Lite 5G wyróżnia się dodatkowo ultraszerokokątnym obiektywem 8 Mpix, 120 Hz, układem Dimensity 6300 i głośnikami stereo Hi-Res. Wersja 4G napędzana jest przez układ Snapdragon 685 oraz pamięć RAM 8 GB.

Vivo Y19s – smartfon za mniej niż 400 zł

W promocji znalazł się też budżetowy model Vivo Y19s 6+128 GB – w ramach oferty Black Friday dostępny jest w cenie 399 zł zamiast 499 zł. Y19s oferuje 6,68-calowy ekran HD+, baterię 5150 mAh, aparat 50 Mpix oraz diodę powiadomień Dynamic Light, która nadaje urządzeniu charakter i ułatwia korzystanie z powiadomień.