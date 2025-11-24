Szukasz taniego laptopa do pracy i nauki? Śpiesz się, zostały ostatnie sztuki

HP Pavilion 15-EG3224NW, bo o nim mowa, to świetny wybór zarówno do pracy, dla studenta, jak i jako pierwszy laptop dla dziecka. Oferuje on 15,6-calową, matową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD, co daje dość przestrzeni do wygodnej pracy, oglądania filmów, czy gier. Sercem urządzenia jest natomiast układ Intel Core i5-1335U, który zapewnia wydajną i szybką pracę laptopa. Układ ten jest wspierany przez 16 GB RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz, w układzie 2 × 8 GB. Na dane użytkownika przeznaczono natomiast 512 GB NVMe.

HP Pavilion 15-EG3224NW

Wszystko to w zestawie z baterią, która ma wytrzymywać do 7 godzin i 45 minut pracy, oraz z wagą 1,74 kg zostało w promocji wycenione na 1799 zł. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ w momencie pisania tego tekstu pozostało jedynie 80 sztuk ze 100 objętych promocją.