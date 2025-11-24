Szukasz taniego laptopa do pracy i nauki? Śpiesz się, zostały ostatnie sztuki
Nie każdy potrzebuje gamingowej bestii lub mocarnej stacji roboczej. Tego laptopa kupimy zaś za naprawdę świetną cenę.
HP Pavilion 15-EG3224NW, bo o nim mowa, to świetny wybór zarówno do pracy, dla studenta, jak i jako pierwszy laptop dla dziecka. Oferuje on 15,6-calową, matową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD, co daje dość przestrzeni do wygodnej pracy, oglądania filmów, czy gier. Sercem urządzenia jest natomiast układ Intel Core i5-1335U, który zapewnia wydajną i szybką pracę laptopa. Układ ten jest wspierany przez 16 GB RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz, w układzie 2 × 8 GB. Na dane użytkownika przeznaczono natomiast 512 GB NVMe.
HP Pavilion 15-EG3224NW
Wszystko to w zestawie z baterią, która ma wytrzymywać do 7 godzin i 45 minut pracy, oraz z wagą 1,74 kg zostało w promocji wycenione na 1799 zł. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ w momencie pisania tego tekstu pozostało jedynie 80 sztuk ze 100 objętych promocją.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.