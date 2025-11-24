Dwa niepokojące telefony wystarczyły. Straciła gotówkę i nie tylko

Niepokojący telefon, a potem jeszcze jeden

Jak donosi poznańska tvp.pl, kilka dni temu do seniorki z Pleszewa zadzwonił wnuczek. Niestety, jak się okazało później, nie był to prawdziwy wnuczek, ale oszust podający się za niego. Kobieta jednak nie pomyślała, aby samodzielnie do niego zadzwonić i zweryfikować daną informację. Oszust, tymczasem, poinformował kobietę, że potrącił on na przejściu dla pieszych kobietę w ciąży i pilnie potrzebuje pieniędzy, aby wpłacić kaucję. Pozwoli mu to wyjść i wyjaśnić całą sprawę.