Sprzęt

Lidlomix za 899 zł. Taki Thermomix kosztuje prawie 7 tysięcy

Vorwerk, niemiecki producent Thermomix i ewangelista MLM stoi za wielkimi sukcesem robotów nazywanych przez sceptyków blenderami z grzałką. Największym naśladowcą zdaje się sieć sklepów Lidl, która kusi swoim lidlomiksem teraz a ułamek ceny.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 09:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Lidlomix za 899 zł. Taki Thermomix kosztuje prawie 7 tysięcy

Black Friday w Lidlu - Lidlomix za mniej niż 1/7 ceny Thermomiksa

Zrodzony z polskiej patodeweloperki, bo zajmujący jeszcze mniej dla blacie i mniej pojemny nawet od oryginalnego Thermimiksa — nowy Termorobot MC Compact to taki Lidlomix Mini. Idealny dla singli bądź par w modelu gospodarz z kotem. Wszystko za zaprawą obniżenia pojemności oryginalnego Termorobota MC Smart z 3 litów (4,5 l total) do 1,5 litra (2 l łącznej pojemności dzbana).

Dalsza część tekstu pod wideo
Lidlomix za 899 zł. Taki Thermomix kosztuje prawie 7 tysięcy
Dwie dziewczyny, jeden Lidlomix Compact i jeden chłopak - ktoś tu będzie głodny

Moc 500 W zamiast 1000 W ma pozwolić na wyrobienie ciasta z pół kilograma mąki (zamiast 1 kg), a panel dotykowy z małym ekranem LCD zastępuje wielki tablet w oryginalnym modelu. Tutaj przepisy realizowane są na smartfonie i jest ich, póki co tylko ponad 300 zamiast ponad 1000.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Podgrzewana czapka MISSION AIR E-Hat Brązowy
Podgrzewana czapka MISSION AIR E-Hat Brązowy
-8.99 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 91 zł
Obiektyw NIKON Nikkor Z 35mm f/1.4 (JMA112DA)
Obiektyw NIKON Nikkor Z 35mm f/1.4 (JMA112DA)
0 zł
2387.84 zł - najniższa cena
Kup teraz 2387.84 zł
Apple Watch 11 GPS 42mm koperta z aluminium (różowe złoto) + pasek sportowy rozmiar M/L (łagodny róż)
Apple Watch 11 GPS 42mm koperta z aluminium (różowe złoto) + pasek sportowy rozmiar M/L (łagodny róż)
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Advertisement
Lidlomix za 899 zł. Taki Thermomix kosztuje prawie 7 tysięcy

Nie zabrakło przy tym gotowania ręcznego, miksowania, smażenia, zagniatania i gotowania na parze. Producent przekonuje, że to sprzęt idealny dla studenta, romantyczną kolację we dwoję czy relaksujący obiad ze współlokatorami. Nie oszukujmy się jednak, tutaj liczy się przede wszystkim cena. W relacji do oryginalnego Thermomiksa 7 firmy Vorwerk cechą wspólną może być co najwyżej bardziej płaska niż do tej pory stacja pod misą.

Lidlomix (Termorobot) MC Compact

Regularna cena za Termorobot MC Compact to 1099 zł, ta jednak zostanie obniżona już w piątek 28 listopada (Black Friday) do zaledwie 899 zł. Taniej jeszcze nie było, bo to nowość w ofercie i nie było jeszcze okazji. Z promocji skorzystać można do 30 listopada, wyłącznie na stronie Lidla. A tak wygląda ta miniaturka w relacji z pełną wersją Lidlomiksa:

Lidlomix za 899 zł. Taki Thermomix kosztuje prawie 7 tysięcy
Lidlomix (Termorobot) MC Compact
Image
telepolis
black friday silvercrest Lidlomix Thermomix Termorobot MC Compact
Zródła zdjęć: Lidl, wł
Źródła tekstu: Lidl, wł