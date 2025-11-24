Lidlomix za 899 zł. Taki Thermomix kosztuje prawie 7 tysięcy
Vorwerk, niemiecki producent Thermomix i ewangelista MLM stoi za wielkimi sukcesem robotów nazywanych przez sceptyków blenderami z grzałką. Największym naśladowcą zdaje się sieć sklepów Lidl, która kusi swoim lidlomiksem teraz a ułamek ceny.
Black Friday w Lidlu - Lidlomix za mniej niż 1/7 ceny Thermomiksa
Zrodzony z polskiej patodeweloperki, bo zajmujący jeszcze mniej dla blacie i mniej pojemny nawet od oryginalnego Thermimiksa — nowy Termorobot MC Compact to taki Lidlomix Mini. Idealny dla singli bądź par w modelu gospodarz z kotem. Wszystko za zaprawą obniżenia pojemności oryginalnego Termorobota MC Smart z 3 litów (4,5 l total) do 1,5 litra (2 l łącznej pojemności dzbana).
Moc 500 W zamiast 1000 W ma pozwolić na wyrobienie ciasta z pół kilograma mąki (zamiast 1 kg), a panel dotykowy z małym ekranem LCD zastępuje wielki tablet w oryginalnym modelu. Tutaj przepisy realizowane są na smartfonie i jest ich, póki co tylko ponad 300 zamiast ponad 1000.
Nie zabrakło przy tym gotowania ręcznego, miksowania, smażenia, zagniatania i gotowania na parze. Producent przekonuje, że to sprzęt idealny dla studenta, romantyczną kolację we dwoję czy relaksujący obiad ze współlokatorami. Nie oszukujmy się jednak, tutaj liczy się przede wszystkim cena. W relacji do oryginalnego Thermomiksa 7 firmy Vorwerk cechą wspólną może być co najwyżej bardziej płaska niż do tej pory stacja pod misą.
Regularna cena za Termorobot MC Compact to 1099 zł, ta jednak zostanie obniżona już w piątek 28 listopada (Black Friday) do zaledwie 899 zł. Taniej jeszcze nie było, bo to nowość w ofercie i nie było jeszcze okazji. Z promocji skorzystać można do 30 listopada, wyłącznie na stronie Lidla. A tak wygląda ta miniaturka w relacji z pełną wersją Lidlomiksa: