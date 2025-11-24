Lidlomix za 899 zł. Taki Thermomix kosztuje prawie 7 tysięcy

Black Friday w Lidlu - Lidlomix za mniej niż 1/7 ceny Thermomiksa

Zrodzony z polskiej patodeweloperki, bo zajmujący jeszcze mniej dla blacie i mniej pojemny nawet od oryginalnego Thermimiksa — nowy Termorobot MC Compact to taki Lidlomix Mini. Idealny dla singli bądź par w modelu gospodarz z kotem. Wszystko za zaprawą obniżenia pojemności oryginalnego Termorobota MC Smart z 3 litów (4,5 l total) do 1,5 litra (2 l łącznej pojemności dzbana).

Dwie dziewczyny, jeden Lidlomix Compact i jeden chłopak - ktoś tu będzie głodny

Moc 500 W zamiast 1000 W ma pozwolić na wyrobienie ciasta z pół kilograma mąki (zamiast 1 kg), a panel dotykowy z małym ekranem LCD zastępuje wielki tablet w oryginalnym modelu. Tutaj przepisy realizowane są na smartfonie i jest ich, póki co tylko ponad 300 zamiast ponad 1000.

Nie zabrakło przy tym gotowania ręcznego, miksowania, smażenia, zagniatania i gotowania na parze. Producent przekonuje, że to sprzęt idealny dla studenta, romantyczną kolację we dwoję czy relaksujący obiad ze współlokatorami. Nie oszukujmy się jednak, tutaj liczy się przede wszystkim cena. W relacji do oryginalnego Thermomiksa 7 firmy Vorwerk cechą wspólną może być co najwyżej bardziej płaska niż do tej pory stacja pod misą.