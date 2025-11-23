Poco Pad M1 pojawia się w konsoli Google Play tuz przed debiutem
Już za kilka dni oficjalnie zadebiutuje tablet Poco Pad M1. Tuż przed oficjalnym debiutem nowe urządzenie pojawiło się w konsoli Google Play. Dzięki temu mamy potwierdzenie wszystkiego, co znaliśmy wcześniej.
Nowy tablet już za parę dni. Wiemy wszystko
Nowy tablet pojawi się 26 listopada i będzie międzynarodową wersją tabletu Redmi Pad 2 Pro. Podejrzewaliśmy to już wcześniej, ale wiemy to dzięki tym samym nazwom kodowym (2509ARPBDG i flute) obu urządzeń. Nowe urządzenie będzie działało pod kontrolą systemu Android 15. Sercem nowego modelu będzie układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.
Klient otrzyma też 8 GB RAM i akumulator o pojemności 12000 mAh. Naładujemy go dzięki technologii 33 W podczas ładowania przewodowego. Przekątna ekranu wyniesie 12,1 cala. W jego przypadku możemy się spodziewać odświeżania 120 Hz. Aparat przedni będzie miał 8 Mpix. Taki sam sensor zobaczymy z tyłu urządzenia.
Nowy tablet będzie dostępny w wersji szarej i niebieskiej. Za to wszystko będzie trzeba zapłacić w Europie 349 euro za wariant z 256 GB pamięci wbudowanej.