Poco Pad M1 pojawia się w konsoli Google Play tuz przed debiutem

Nowy tablet już za parę dni. Wiemy wszystko

Nowy tablet pojawi się 26 listopada i będzie międzynarodową wersją tabletu Redmi Pad 2 Pro. Podejrzewaliśmy to już wcześniej, ale wiemy to dzięki tym samym nazwom kodowym (2509ARPBDG i flute) obu urządzeń. Nowe urządzenie będzie działało pod kontrolą systemu Android 15. Sercem nowego modelu będzie układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Klient otrzyma też 8 GB RAM i akumulator o pojemności 12000 mAh. Naładujemy go dzięki technologii 33 W podczas ładowania przewodowego. Przekątna ekranu wyniesie 12,1 cala. W jego przypadku możemy się spodziewać odświeżania 120 Hz. Aparat przedni będzie miał 8 Mpix. Taki sam sensor zobaczymy z tyłu urządzenia.