Sprzęt

Szykują się kolejne podwyżki konsol. Jest ku temu ważny powód

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
14:38
0
Może nas czekać kolejna podwyżka konsol. Najnowsze informacje wskazują o tym, że będzie ona dotyczyć produktów jednej marki, ale niewykluczone, że sytuacja się zmieni.

Podwyżki konsol na horyzoncie?

Według informacji podanych przez prowadzącego youtube'owy kanał Moore's Law is Dead, Microsoft ostrzegł swoich partnerów biznesowych o tym, że braki komponentów - kości RAM oraz wzrastające koszty mogą doprowadzić do wzrostu cen dla konsumentów. Dzieje się tak, bo centra danych AI kupują hurtowo gigantyczne ilości pamięci i w puli zostaje niewiele kości dla produktów konsumenckich.

Tom, prowadzący kanał, powiedział, że Microsoft w ogóle nie przygotował się z wyprzedzeniem na taki stan rzeczy. "Jeśli chcecie kupić Xboxa po obecnej cenie, to liczcie się z tym, że ceny mogą wkrótce wzrosnąć albo ilość dostępnych egzemplarzy może całkowicie się wyczerpać."

Prowadzący Moore's Law is Dead twierdzi, że informację tę uzyskał z wielu niezależnych źródeł i jest pewien, że ta potencjalna podwyżka wkrótce dotknie konsol Xbox Series X/S.

Według Toma, PlayStation być może będzie w stanie uniknąć podwyżek konsol związanych z brakami DRAM-u. Wszystko dlatego, że "Sony przygotowało się na taką ewentualność i wykupiło ogromne ilości RAM-u po minimalnej cenie", a przez to powinno sobie poradzić przez sporo kolejnych miesięcy.

Znany informator oczywiście nie wyklucza, że ostatecznie i PS5 podrożeje, ale też podkreśla, że "Sony obniża ceny konsol na Black Friday nie bez powodu."

telepolis
Zródła zdjęć: Yekatseryna Netuk
Źródła tekstu: VGC, Eurogamer, Moore's Law is Dead