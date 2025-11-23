Oprogramowanie

Komputery jak konsole. Windows dostanie nowy tryb dla graczy

Microsoft jeszcze bardziej chce zbliżyć komputery stacjonarne i laptopy do konsol. Do Windowsa trafia właśnie nowy tryb, znany między innymi z ASUS ROG Xbox Ally X.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:03
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Komputery jak konsole. Windows dostanie nowy tryb dla graczy

Chociaż konsola ASUS ROG Xbox Ally X korzysta z Windowsa, to jest na niej dostępny specjalny tryb, który Microsoft określa mianem "Xbox full screen experience". Ma on znacząco ułatwiać obsługę urządzeń, które nie są wyposażone w klawiaturę i myszkę lub gładzik. Firma z Redmond właśnie ogłosiła, że nie tylko będzie on dostępny na innych handheldach, ale również komputerach stacjonarnych i laptopach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Komputer jak konsola

Uczestnicy programu Windows Insider mogą już sprawdzić, jak pełnoekranowy tryb Xbox wygląda na komputerach. Został on udostępniony w kanałach Dev oraz Beta jako Windows Insider Preview Build 26220.7271.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer MAD DOG GeForce RTX5070 DLSS 4 Reflex Edition 2 DEEPCOOL-I11DR32 i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi
Komputer MAD DOG GeForce RTX5070 DLSS 4 Reflex Edition 2 DEEPCOOL-I11DR32 i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi
0 zł
5949.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5949.99 zł
Komputer MAD DOG ENDORFY700AIR-A02WB32WP R7-7800X3D 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer MAD DOG ENDORFY700AIR-A02WB32WP R7-7800X3D 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
11299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 11299.99 zł
Komputer ACER Predator Orion 3000 PO3-665 i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer ACER Predator Orion 3000 PO3-665 i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Home
-350.99 zł
4999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4649 zł
Advertisement

Zaprojektowany z myślą o nawigacji w stylu konsolowym, pełnoekranowy Xbox oferuje czysty, wolny od rozpraszaczy interfejs do gry z kontrolerem. Gdy nadejdzie czas na przerwę, chwyć pada i zanurz się w immersyjne, uproszczone doświadczenie na pełnym ekranie Xboxa na PC. Gdy skończysz grać, wróć do pulpitu i kontynuuj dokładnie tam, gdzie przerwałeś.

tak Microsoft opisuje ten tryb.
Komputery jak konsole. Windows dostanie nowy tryb dla graczy

Jednym z celów Microsoftu było maksymalne uproszczenie nie tylko nawigacji, ale też przełączania się między pełnoekranowym trybem Xbox a zwykłym pulpitem. W tym celu wystarczy najechać kursorem na ikonę widoku zadań (grafitowy i szary kwadrat na pasku zadań) i wybrać opcję "Xbox Pełnoekranowe doświadczenie". To samo można zrobić, naciskając kombinację Win+Tab (uruchamia widok zadań) lub Win+F11 (od razu odpala nowy tryb).

Komputery jak konsole. Windows dostanie nowy tryb dla graczy

Po wejściu do trybu Xbox na pełnym ekranie zobaczysz ekran główny Xboxa i będziesz mógł uzyskać dostęp do swoich gier, w tym Xboxa, Game Passa, Xbox Play Anywhere oraz zainstalowanych gier z innych popularnych sklepów.

tłumaczy Microsoft.

Co ważne, powrót do tradycyjnego pulpitu nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. W tym celu wystarczy wybrać odpowiednią opcję z widoku zadań lub po prostu nacisnąć przycisk Win na klawiaturze.

Image
telepolis
Microsoft Xbox Windows 11 Windows 11 Xbox Xbox tryb pełnoekranowy
Zródła zdjęć: Windows Blog
Źródła tekstu: Windows Blog