Komputery jak konsole. Windows dostanie nowy tryb dla graczy

Chociaż konsola ASUS ROG Xbox Ally X korzysta z Windowsa, to jest na niej dostępny specjalny tryb, który Microsoft określa mianem "Xbox full screen experience". Ma on znacząco ułatwiać obsługę urządzeń, które nie są wyposażone w klawiaturę i myszkę lub gładzik. Firma z Redmond właśnie ogłosiła, że nie tylko będzie on dostępny na innych handheldach, ale również komputerach stacjonarnych i laptopach.

Komputer jak konsola

Uczestnicy programu Windows Insider mogą już sprawdzić, jak pełnoekranowy tryb Xbox wygląda na komputerach. Został on udostępniony w kanałach Dev oraz Beta jako Windows Insider Preview Build 26220.7271.

Zaprojektowany z myślą o nawigacji w stylu konsolowym, pełnoekranowy Xbox oferuje czysty, wolny od rozpraszaczy interfejs do gry z kontrolerem. Gdy nadejdzie czas na przerwę, chwyć pada i zanurz się w immersyjne, uproszczone doświadczenie na pełnym ekranie Xboxa na PC. Gdy skończysz grać, wróć do pulpitu i kontynuuj dokładnie tam, gdzie przerwałeś. tak Microsoft opisuje ten tryb.

Jednym z celów Microsoftu było maksymalne uproszczenie nie tylko nawigacji, ale też przełączania się między pełnoekranowym trybem Xbox a zwykłym pulpitem. W tym celu wystarczy najechać kursorem na ikonę widoku zadań (grafitowy i szary kwadrat na pasku zadań) i wybrać opcję "Xbox Pełnoekranowe doświadczenie". To samo można zrobić, naciskając kombinację Win+Tab (uruchamia widok zadań) lub Win+F11 (od razu odpala nowy tryb).

Po wejściu do trybu Xbox na pełnym ekranie zobaczysz ekran główny Xboxa i będziesz mógł uzyskać dostęp do swoich gier, w tym Xboxa, Game Passa, Xbox Play Anywhere oraz zainstalowanych gier z innych popularnych sklepów. tłumaczy Microsoft.