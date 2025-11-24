ChatGPT a urojenia i uzależnienie emocjonalne

OpenAI broni chatbota rękami i nogami i non stop go ulepsza. A użytkownik korzysta, bo otrzymuje coraz to lepszy produkt. Wszystko po tym, jak odkryto, że wcześniejsze wersje ChatGPT powodowały uzależnienie emocjonalne i urojenia. Jak donosi New York Times, wielu użytkowników stwierdziło, że chatbot zachowywał się niczym ich przyjaciel, który ich "rozumiał", nadmiernie chwalił i zachęcał do długich, emocjonalnie nacechowanych rozmów. Niestety, zdarzały się przypadki, że ChatGPT dawał niepokojące porady, w tym szkodliwe potwierdzenia, oparte na symulowanej rzeczywistości. Nie zawsze to kończyło się dobrze.

Wspólne badanie MIT-OpenAI wykazało, że użytkownicy intensywnie korzystający z ChatGPT mieli gorsze wyniki w zakresie sprawności umysłowej i umiejętności społecznych.

ChatGPT już bezpieczniejszy

OpenAI przeprojektowało zatem systemy bezpieczeństwa i wprowadziło lepsze narzędzia do wykrywania zagrożeń. Firma nie miała wyboru - groziły jej pozwy o nakłanianie użytkowników do niebezpiecznych działań, a nawet o bezprawne spowodowanie śmierci. W rezultacie najnowsza wersja chatbota (bezpieczniejszy model zastępczy GPT-5) oferuje głębsze, specyficzne dla danego schorzenia odpowiedzi i silniejszy opór wobec narracji urojeniowych.