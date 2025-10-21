ChatGPT jest mądrzejszy. Nauczył się w końcu bardzo cennej rzeczy

ChatGPT zapomni o tym, co zbędne

Każda aktualizacja ChatGPT wnosi coś nowego, niekiedy intrygującego. Tak jest i tym razem. Funkcja pamięci ChatGPT to prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi o chatbota AI. Dzięki temu, że pozwala mu zapamiętywać fakty udostępnione w rozmowach, zna on imię, preferencje, a nawet niektóre zwyczaje i upodobania rozmówcy. Dzięki temu staje się bardziej spersonalizowany i przez to bardziej "ludzki". Teraz OpenAI oferuje dla tej pamięci niezłe ulepszenie - zdolność do zapominania.

ChatGPT gromadził dane o użytkownikach, ale też napotykał pewne trudności z ich ilością. Jeśli nie musiałby ręcznie zarządzać, usuwać i przeglądać pamięci w razie potrzeby, to oznaczałoby raz na zawsze koniec ze znienawidzonym komunikatem o przepełnionej pamięci.

Umożliwienie modelowi decydowania o tym, które wspomnienia są istotne, a które można odsunąć na dalszy plan, to niesłychanie intrygująca opcja. Niemniej jednak bardzo pożądana. Automatyczna priorytetyzacja pamięci, to coś, na co wszyscy czekamy. A ChatGPT chyba najbardziej.

ChatGPT sam zdecyduje, co pozostanie najważniejsze, a co mniej, na podstawie tego, jak niedawno i jak często o czymś wspominasz. Wszystko to dzieje się bez konieczności ręcznego wymazywania czegokolwiek.

Bez żadnego rozgłosu, ChatGPT nauczył się samodzielnego sortowania, które teraz będzie mógł wykorzystać.