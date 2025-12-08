Polacy zobaczą mniej reklam na Facebooku i Instagramie. Ale tylko tych jednych

Komisja Europejska docisnęła Facebooka - będzie mniej reklam, ale tylko jednego typu

Już od stycznia mieszkańcy Unii Europejskiej będą mieli dostęp do nowej funkcji platform Meta, z Facebookiem i Instagramem na czele. To efekt dialogu Komisji Europejskiej z amerykańskim gigantem i będzie to precedensowe rozwiązanie dla użytkowników Social Mediów.

W styczniu na Europejczyków czekać będzie nowa opcja do wyboru, pozwalająca ograniczyć wyświetlanie reklam bazujących na prywatnych danych użytkowników.

Meta zapewni użytkownikom skuteczny wybór pomiędzy: wyrażeniem zgody na udostępnianie wszystkich swoich danych i oglądaniem w pełni spersonalizowanych reklam a decyzją o udostępnianiu mniejszej ilości danych osobowych w celu uzyskania bardziej ograniczonych pod względem personalizacji reklam - przekazała Komisja Europejska

Nowe opcje reklamowe wprowadzane zostaną w odpowiedzi na uderzenie Mety karą 200 milionów euro w kwietniu tego roku, za naruszenie ustawy o rynkach cyfrowych (DMA). Kara została nałożona po tym, jak Facebook i Instagram zmusiły użytkowników do uiszczenia opłaty abonamentowej za usunięcie reklam lub do wyrażenia zgody na wykorzystanie ich danych osobowych do celów reklamowych.

Teraz Meta i Komisja Europejska szukają rozwiązań, które pogodzą interesy amerykańskiej spółki i gwarancje prywatności Europejczyków. Śmiało można mówić tutaj o unijnym sukcesie w egzekwowaniu przepisów.