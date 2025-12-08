Polacy zobaczą mniej reklam na Facebooku i Instagramie. Ale tylko tych jednych
Skończyło się. Facebook i Instagram nie będą już zalewać nas reklamami, żywcem wydartymi z naszej prywatności. Nowe zasady już od stycznia, ale wymagane będzie Twoje działanie.
Komisja Europejska docisnęła Facebooka - będzie mniej reklam, ale tylko jednego typu
Już od stycznia mieszkańcy Unii Europejskiej będą mieli dostęp do nowej funkcji platform Meta, z Facebookiem i Instagramem na czele. To efekt dialogu Komisji Europejskiej z amerykańskim gigantem i będzie to precedensowe rozwiązanie dla użytkowników Social Mediów.
W styczniu na Europejczyków czekać będzie nowa opcja do wyboru, pozwalająca ograniczyć wyświetlanie reklam bazujących na prywatnych danych użytkowników.
Meta zapewni użytkownikom skuteczny wybór pomiędzy: wyrażeniem zgody na udostępnianie wszystkich swoich danych i oglądaniem w pełni spersonalizowanych reklam a decyzją o udostępnianiu mniejszej ilości danych osobowych w celu uzyskania bardziej ograniczonych pod względem personalizacji reklam
Nowe opcje reklamowe wprowadzane zostaną w odpowiedzi na uderzenie Mety karą 200 milionów euro w kwietniu tego roku, za naruszenie ustawy o rynkach cyfrowych (DMA). Kara została nałożona po tym, jak Facebook i Instagram zmusiły użytkowników do uiszczenia opłaty abonamentowej za usunięcie reklam lub do wyrażenia zgody na wykorzystanie ich danych osobowych do celów reklamowych.
Teraz Meta i Komisja Europejska szukają rozwiązań, które pogodzą interesy amerykańskiej spółki i gwarancje prywatności Europejczyków. Śmiało można mówić tutaj o unijnym sukcesie w egzekwowaniu przepisów.
Co warto przy tym podkreślić, zmiana nie wpływa bezpośrednio na gęstość siatki reklamowej Facebooka czy Instagrama. Jest jednak szansa, że po jednym mylnym kliknięciu nie będzie za nami łaziła miesiącami jedna i ta sama reklama Temu czy AliExpress. Po wyborze odpowiedniej opcji w aplikacji zobaczymy bardziej generyczne, niespersonalizowane pod nas reklamy.