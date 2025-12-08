Apple Fitness+ wchodzi do Polski. Znamy oficjalne ceny

Apple Fitness+ w Polsce

Platforma Apple Fitness+ to coś więcej niż zwykły zbiór filmów instruktażowych. Jej największą siłą jest głęboka integracja z całym ekosystemem producenta. Użytkownik nie jest tylko biernym widzem. Podczas ćwiczeń urządzenia wymieniają się danymi w czasie rzeczywistym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Trenujesz przed telewizorem lub z iPadem, a na ekranie widzisz swoje parametry. Tętno, spalone kalorie czy postępy są pobierane bezpośrednio z Apple Watcha. Dane mogą też płynąć z nowych słuchawek AirPods Pro 3. Dzięki temu nie trzeba co chwilę zerkać na nadgarstek. Wszystko wyświetla się czytelnie przed naszymi oczami. Ciekawym dodatkiem jest "pasek wysiłku". Pokazuje on, jak wypadamy na tle innych osób wykonujących ten sam trening. Ma to motywować do mocniejszej pracy.

Treningi z Apple Fitness+

Wybór aktywności jest tu naprawdę duży. W bazie znajduje się 12 różnych typów treningów. Nie trzeba być wyczynowcem, żeby z nich skorzystać. Sesje trwają od 5 do 45 minut.

Można wybrać intensywne interwały HIIT, treningi siłowe albo kickboxing. Dla osób szukających wyciszenia przygotowano jogę, pilates oraz medytacje. Aplikacja oferuje też funkcję planów własnych. Algorytm sam ułoży harmonogram ćwiczeń pod nasze preferencje. Wybierze trenera, czas trwania i rodzaj muzyki.

Warto wspomnieć o funkcji "Czas na spacer". To propozycja audio dla posiadaczy iPhone'ów i zegarków. Idąc na spacer, słuchamy historii opowiadanych przez znane osoby. Wśród gości są światowe gwiazdy, takie jak kierowca F1 Yuki Tsunoda czy piosenkarz Shawn Mendes. Treningom towarzyszy muzyka z Apple Music, w tym dedykowane playlisty takich artystów, jak Taylor Swift czy gwiazdy K-Popu.

Dostępność i cena

Apple Fitness+ oficjalnie zadebiutuje w Polsce 15 grudnia 2025 roku. Usługa działa w modelu subskrypcyjnym, a polski cennik prezentuje się następująco:

19,99 zł za miesiąc ,

, 159 zł za rok (oszczędzamy 80,88 zł).

Co ważne, jedną subskrypcją można dzielić się z rodziną. Dostęp może uzyskać łącznie aż do pięciu domowników bez dodatkowych opłat.

Firma Apple przygotowała też promocję na start. Klienci kupujący nowe urządzenie tej marki (iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV lub AirPods Pro 3) otrzymają 3 miesiące korzystania z usługi w prezencie.