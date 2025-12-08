W tym jednym lepszy niż Dyson. W Lidlu 99 zł a nie trzy tysiące
Chociaż ta zaleta dla wielu może okazać się wadą nie do przeskoczenia. Tłumaczy jednak cenę.
W kolejny czwartek, czyli 18 grudnia, warto się przejść do Lidla. A to dlatego, że w promocyjnej cenie 99 zł można będzie kupić tam naprawdę mocny odkurzacz pionowy marki SILVERCREST. Ma on jednak pewną dość znaczącą wadę.
Odkurzacz pionowy SILVERCREST w Lidlu
Oferuje on stałe 600 W mocy podczas pracy. Jest to możliwe, ponieważ nie korzysta on z zasilania bateryjnego. Zamiast tego producent postawił na kabel. Dzięki temu możemy odkurzać z pełną mocą nawet duże powierzchnie bez obaw, że bateria się nam rozładuje. Z drugiej jednak strony jesteśmy ograniczeni 6-metrowym kablem, co nie każdemu musi odpowiadać.
Odkurzacz oferuje składaną, teleskopową rurę, oraz pojemnik na kurz 450 ml, który można opróżnić w prosty sposób. Znajduje się w nim także filtr EPA. Samo urządzenie waży 1,38 kg, co jest niską wagą jak na sprzęt tego typu. W zestawie znajdziemy szczotkę podłogową oraz końcówkę szczelinową. Nie ma jednak typowej dla tego typu konstrukcji turboszczotki. Pamiętajmy jednak, że mówimy o sprzęcie za 99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.