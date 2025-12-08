PKO BP blokuje konta. Pogrom już za 3 dni
PKO Bank Polski, największy krajowy bank Polaków, zmuszony jest zablokować konta wybranych klientów. Nie zadziała aplikacja, karty, BLIK czy nawet infolinia. Bank apeluje o pilną reakcję.
Konta przestaną działać już 11 grudnia, lepiej sprawdź, czy jesteś objęty regulacją
Bez osobistej wizyty w oddziale, klienci PKO Banku Polskiego mogą nagle stracić dostęp do swoich pieniędzy. To efekt dwóch rozporządzeń Unii Europejskiej wprowadzonych 23 października 2025 roku, które doprecyzowują obowiązki klientów banku.
Jak wylicza bank w komunikacie:
- stracisz dostęp do bankowości elektronicznej (iPKO oraz IKO) i telefonicznej;
- nie zrobisz przelewu online czy płatności BLIK;
- zablokowana zostanie karta do konta, jeśli takową posiadasz;
- konto obsłużysz jedynie w oddziałach banku.
Jak uniknąć blokady?
Ograniczenia w dostępie do rachunków i usług PKO Banku Polskiego dotyczą klientów, którzy nie realizują nowych wymogów formalnych banku. Konkretnie zaś osób, które nie przedstawiły bankowi ważnej karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Polski.
Sprawa w szczególności dotyczy obywateli Białorusi i Rosji, którzy otworzyli konta w PKO Banku Polskim po 24.10.2025 r. bez karty pobytu. Klienci mają czas na zaktualizowanie swoich danych do 11 grudnia, w przeciwnym wypadku ich wszystkie usługi, w tym nawet dyspozycje telefoniczne czy płatności kartą zostaną zablokowane.
Podstawa prawna:
- Rozporządzenia Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, oraz
- Rozporządzenia Rady (UE) 2025/2041 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy