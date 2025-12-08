Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm z tytanową kopertą za 2799 zł

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular nie jest smartwatchem dla każdego właściciela iPhone, a czymś, co sprawdzi się u osób naprawdę aktywnych. Zwłaszcza tych, które wolałyby czasem zostawić swojego iPhone w domu, jednocześnie nie tracąc kontaktu ze światem. Dzięki obsłudze LTE poprzez eSIM jest to jak najbardziej możliwe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm

Jest to zegarek, który zmierzy naszą aktywność i to na wysokim poziomie, będzie kontrolował nasz stan zdrowia, a dzięki szczelnej tytanowej obudowie, przetrwa naszą aktywność, jak i nurkowanie nawet do 40 metrów. Przy okazji pozwoli nam na odpowiadanie na wiadomości, prowadzenie rozmów, oraz odtworzy muzykę na sparowanych z nim słuchawkach i to nawet tą z popularnych usług streamingowych. Nie zabrakło tu także nawigacji GPS, czy Wi-Fi.

Na pokładzie jest obecne także NFC, więc razem ze smartfonem możemy zostawić też portfel: za wszystko zapłacimy zegarkiem. A wszystko to za 2799 zł. Czy bym go kupił? No cóż... nie jest to urządzenie, którego potrzebuję, co nie oznacza, że dla Ciebie nie będzie to najlepszy zakup tego roku.