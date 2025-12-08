Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm z tytanową kopertą za 2799 zł
Tak, to jest zegarek w cenie porządnego smartfona. Jednak w wielu sytuacjach może go wręcz zastąpić.
Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular nie jest smartwatchem dla każdego właściciela iPhone, a czymś, co sprawdzi się u osób naprawdę aktywnych. Zwłaszcza tych, które wolałyby czasem zostawić swojego iPhone w domu, jednocześnie nie tracąc kontaktu ze światem. Dzięki obsłudze LTE poprzez eSIM jest to jak najbardziej możliwe.
Jest to zegarek, który zmierzy naszą aktywność i to na wysokim poziomie, będzie kontrolował nasz stan zdrowia, a dzięki szczelnej tytanowej obudowie, przetrwa naszą aktywność, jak i nurkowanie nawet do 40 metrów. Przy okazji pozwoli nam na odpowiadanie na wiadomości, prowadzenie rozmów, oraz odtworzy muzykę na sparowanych z nim słuchawkach i to nawet tą z popularnych usług streamingowych. Nie zabrakło tu także nawigacji GPS, czy Wi-Fi.
Na pokładzie jest obecne także NFC, więc razem ze smartfonem możemy zostawić też portfel: za wszystko zapłacimy zegarkiem. A wszystko to za 2799 zł. Czy bym go kupił? No cóż... nie jest to urządzenie, którego potrzebuję, co nie oznacza, że dla Ciebie nie będzie to najlepszy zakup tego roku.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.