Europa ma nową broń. Ta technologia uniezależni nas od USA

AI-Pulse 2025

Podczas konferencji AI-Pilse 2025 w Paryżu padły słowa, na które czekała branża. Firma Scaleway ogłosiła powstanie kompletnego, europejskiego ekosystemu AI. Dzięki niemu mamy już nie polegać wyłącznie na technologiach zza oceanu, by tworzyć zaawansowane systemy. Kluczem do tego jest połączenie najnowszej infrastruktury z potężnymi, rodzimymi modelami językowymi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Firma jako pierwsza w Europie udostępnia układy Nvidia Blackwell Ultra klasy B300. To jednak tylko fundament. Prawdziwą siłą jest oprogramowanie i możliwości, jakie ono otwiera. Scaleway zaoferowało dostęp do modelu Holo 2 firmy H. Jest on uznawany za jeden z najlepszych na świecie do zadań wymagających rozumowania. Oznacza to, że europejskie firmy mogą tworzyć autonomicznych agentów AI bez wysyłania danych na serwery w USA.

Sojusz europejskich gigantów

Ważnym ruchem jest pełna integracja z francuskim Mistral AI. Użytkownicy chmury zyskali dostęp do całego pakietu ich modeli. Pozwalają one na analizę dokumentów, pisanie kodu i prowadzenie konwersacji na światowym poziomie. Co ważne, wszystko to odbywa się w ramach europejskiego prawa i na tutejszych serwerach. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo danych.

Podczas wydarzenia głos zabrał między innymi Yann LeCun, legenda świata nauki i szef AI w Mecie. Zwrócił on uwagę na konieczność zmiany podejścia do uczenia maszynowego. Obecne modele oparte na tekście to za mało, bo tekst jest zbyt ubogim opisem rzeczywistości. Przyszłość należy do tak zwanych "modeli świata", które uczą się fizyki i zależności, oglądając wideo.

Gry wideo uczą myśleć

Ciekawym wątkiem poruszonym na konferencji była rola gier wideo w rozwoju "modeli świata". Tim Rocktäschel ze startupu General Intuition zauważył, że zwykłe wideo z YouTube'a jest bierne – musimy zgadywać, co się stanie. W grach wideo mamy interakcję i silnik fizyczny, co pozwala maszynie lepiej zrozumieć skutki swoich działań.

Dane z gier są bardzo cenne, bo symulują rzeczywistość w bezpiecznym środowisku. Startup współpracuje z laboratorium Kyutai, by wykorzystać te zbiory do stworzenia nowej generacji AI. To podejście może dać Europie przewagę, której nie mają inni, opierając się tylko na tekście z Internetu.

Głos z emocjami i roboty przyszłości

Na scenie zaprezentowano również technologię startupu Gradient, która może zmienić nasze interakcje z komputerami. Pokazali oni asystenta głosowego działającego w czasie rzeczywistym. System ten nie tylko błyskawicznie odpowiada, ale potrafi też manipulować emocjami – na zawołanie staje się bardziej zmartwiony, radosny czy "bezczelny".