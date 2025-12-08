Tu Polacy nie płacą rachunków. Oto niechlubni liderzy rankingu
Długi Polaków rosną. Okazuje się, że w niektórych regionach komornicy mają znacznie więcej pracy niż w innych. Sprawdź, czy Twoje miasto jest na czarnej liście.
Polacy coraz bardziej zadłużeni
Zaległości finansowe Polaków sięgają już blisko 43 miliardów złotych. Nie płacimy za telefony, Internet, telewizję, a także rat kredytów czy czynszu. Problem ten dotyka niemal 2 milionów osób w całym kraju, ale nie rozkłada się on równomiernie. Opublikowany raport Krajowego Rejestru Długów (KRD) pokazuje wyraźny podział Polski na rzetelne południe i zadłużony zachód.
Śląsk w pętli zadłużenia
Niekwestionowanym, choć smutnym liderem zestawienia jest Wałbrzych. Miasto od lat boryka się z problemami demograficznymi, co odbija się na portfelach mieszkańców. Zadłużenie w przeliczeniu na 1000 osób wynosi tam aż 3,7 mln złotych. Co gorsza, w rejestrach dłużników figuruje prawie 14% populacji tego miasta. Wyjeżdżają stamtąd młodzi, a zostają osoby starsze i gorzej zarabiające, co nakręca spiralę problemów.
Jednak to Górny Śląsk jest prawdziwym zagłębiem niespłaconych zobowiązań. W pierwszej dziesiątce najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu znajdziemy ich aż pięć z tego regionu. Zaraz za Wałbrzychem plasują się Siemianowice Śląskie, a w czołówce są też Świętochłowice, Chorzów, Bytom i Zabrze. Eksperci wskazują, że mimo niskiego bezrobocia, koszty życia w aglomeracji są wysokie, a transformacja gospodarcza wciąż zbiera swoje żniwo.
|Miejsce
|Województwo
|Powiat
grodzki
|Zadłużenie
na 1000
mieszkańców
|Odsetek
zadłużonych
wśród
wszystkich
mieszkańców
|Średnie
zadłużenie
dłużnika
|1
|dolnośląskie
|Wałbrzych
|3 682 289 zł
|13,66%
|26 959 zł
|2
|śląskie
|Siemianowice
Śląskie
|2 717 888 zł
|9,04%
|30 053 zł
|3
|śląskie
|Świętochłowice
|2 667 647 zł
|11,45%
|23 293 zł
|4
|śląskie
|Chorzów
|2 620 047 zł
|11,41%
|22 966 zł
|5
|śląskie
|Bytom
|2 475 479 zł
|10,77%
|22 987 zł
|6
|kujawsko-
pomorskie
|Włocławek
|2 178 010 zł
|8,15%
|26 738 zł
|7
|dolnośląskie
|Jelenia Góra
|2 084 265 zł
|8,45%
|24 656 zł
|8
|dolnośląskie
|Legnica
|2 029 124 zł
|9,55%
|21 244 zł
|9
|warmińsko-
mazurskie
|Elbląg
|1 994 849 zł
|9,26%
|21 545 zł
|10
|śląskie
|Zabrze
|1 993 015 zł
|9,44%
|21 123 zł
Turystyka sprzyja długom?
Ciekawie wygląda sytuacja w mniejszych powiatach ziemskich. Tutaj prym wiodą regiony z północy Polski: powiaty sztumski, nowodworski i malborski. Dlaczego akurat tam? Odpowiedzią jest sezonowość.
Mieszkańcy tych terenów żyją głównie z turystyki i rolnictwa. Latem zarabiają dobrze, ale zimą "finansowa kołdra" robi się za krótka. Kiedy kończy się sezon urlopowy, kończą się pieniądze na rachunki, a zaczynają wizyty windykatorów. W tych rejonach problemy ze spłatą ma co 11. mieszkaniec.
|Miejsce
|Województwo
|Powiat
|Zadłużenie
na 1000
mieszkańców
|Odsetek
zadłużonych
wśród
wszystkich
mieszkańców
|Średnie
zadłużenie
dłużnika
|1
|pomorskie
|sztumski
|2 239 813 zł
|8,31%
|26 963 zł
|2
|pomorskie
|nowodworski
|2 090 322 zł
|7,57%
|27 600 zł
|3
|pomorskie
|malborski
|2 063 169 zł
|8,39%
|24 603 zł
|4
|zachodnio-
pomorskie
|białogardzki
|2 022 482 zł
|9,02%
|22 431 zł
|5
|dolnośląskie
|zgorzelecki
|1 954 744 zł
|8,31%
|23 517 zł
|6
|dolnośląskie
|wałbrzyski
|1 896 685 zł
|9,12%
|20 790 zł
|7
|dolnośląskie
|lwówecki
|1 791 175 zł
|7,83%
|22 890 zł
|8
|dolnośląskie
|lubański
|1 782 566 zł
|7,45%
|23 938 zł
|9
|pomorskie
|tczewski
|1 774 233 zł
|7,75%
|22 900 zł
|10
|zachodnio-
pomorskie
|łobeski
|1 754 886 zł
|7,47%
|23 503 zł
Wstyd nie płacić, czyli solidne południe
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na południowym wschodzie kraju. Podkarpacie i Małopolska to regiony, gdzie mieszkańcy płacą swoje zobowiązania najsolidniej. Absolutnym liderem rzetelności wśród większych miast jest Tarnobrzeg, w którym odsetek dłużników wynosi zaledwie 3,3%. Bardzo dobrze wypadają też Rzeszów i Krosno.
|Miejsce
|Województwo
|Powiat
grodzki
|Zadłużenie
na 1000
mieszkańców
|Odsetek
zadłużonych
wśród
wszystkich
mieszkańców
|Średnie
zadłużenie
dłużnika
|1
|podkarpackie
|Tarnobrzeg
|654 404 zł
|3,3%
|19 836 zł
|2
|podkarpackie
|Rzeszów
|711 408 zł
|2,87%
|24 747 zł
|3
|podkarpackie
|Krosno
|821 099 zł
|3,2%
|25 641 zł
|4
|świętokrzyskie
|Kielce
|869 052 zł
|4,23%
|20 568 zł
|5
|podlaskie
|Łomża
|902 856 zł
|4,02%
|22 463 zł
|6
|podlaskie
|Białystok
|930 497 zł
|3,64%
|25 575 zł
|7
|małopolskie
|Nowy Sącz
|940 927 zł
|4,06%
|23 159 zł
|8
|mazowieckie
|Siedlce
|971 934 zł
|4,39%
|22 132 zł
|9
|lubelskie
|Biała Podlaska
|979 845 zł
|4,38%
|22 374 zł
|10
|śląskie
|Żory
|986 458 zł
|4,64%
|21 276 zł
|Miejsce
|Województwo
|Powiat
|Zadłużenie
na 1000
mieszkańców
|Odsetek
zadłużonych
wśród
wszystkich
mieszkańców
|Średnie
zadłużenie
dłużnika
|1
|podkarpackie
|kolbuszowski
|298 566 zł
|1,57%
|19 038 zł
|2
|podkarpackie
|ropczycko-sędziszowski
|362 868 zł
|1,69%
|21 489 zł
|3
|podkarpackie
|rzeszowski
|385 069 zł
|1,66%
|23 159 zł
|4
|małopolskie
|dąbrowski
|388 086 zł
|1,83%
|21 242 zł
|5
|małopolskie
|nowosądecki
|393 832 zł
|1,87%
|21 061 zł
|6
|małopolskie
|limanowski
|393 900 zł
|1,74%
|22 641 zł
|7
|małopolskie
|nowotarski
|404 277 zł
|2,02%
|19 970 zł
|8
|podkarpackie
|brzozowski
|412 850 zł
|1,86%
|22 187 zł
|9
|podkarpackie
|leżajski
|425 019 zł
|2,03%
|20 970 zł
|10
|podkarpackie
|łańcucki
|426 490 zł
|1,92%
|22 204 zł
Z czego to wynika? Eksperci podkreślają rolę tradycji i więzi społecznych. W mniejszych społecznościach Podkarpacia po prostu wstyd być dłużnikiem, bo wszyscy się znają. Tamtejsi mieszkańcy mają bardziej zachowawcze podejście do kredytów i w razie kłopotów wolą pożyczyć od rodziny niż z banku. Do tego dochodzą nieco niższe koszty życia, co ułatwia dopinanie domowego budżetu.