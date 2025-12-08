Tu Polacy nie płacą rachunków. Oto niechlubni liderzy rankingu

Polacy coraz bardziej zadłużeni

Zaległości finansowe Polaków sięgają już blisko 43 miliardów złotych. Nie płacimy za telefony, Internet, telewizję, a także rat kredytów czy czynszu. Problem ten dotyka niemal 2 milionów osób w całym kraju, ale nie rozkłada się on równomiernie. Opublikowany raport Krajowego Rejestru Długów (KRD) pokazuje wyraźny podział Polski na rzetelne południe i zadłużony zachód.

Dalsza część tekstu pod wideo

Śląsk w pętli zadłużenia

Niekwestionowanym, choć smutnym liderem zestawienia jest Wałbrzych. Miasto od lat boryka się z problemami demograficznymi, co odbija się na portfelach mieszkańców. Zadłużenie w przeliczeniu na 1000 osób wynosi tam aż 3,7 mln złotych. Co gorsza, w rejestrach dłużników figuruje prawie 14% populacji tego miasta. Wyjeżdżają stamtąd młodzi, a zostają osoby starsze i gorzej zarabiające, co nakręca spiralę problemów.

Jednak to Górny Śląsk jest prawdziwym zagłębiem niespłaconych zobowiązań. W pierwszej dziesiątce najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu znajdziemy ich aż pięć z tego regionu. Zaraz za Wałbrzychem plasują się Siemianowice Śląskie, a w czołówce są też Świętochłowice, Chorzów, Bytom i Zabrze. Eksperci wskazują, że mimo niskiego bezrobocia, koszty życia w aglomeracji są wysokie, a transformacja gospodarcza wciąż zbiera swoje żniwo.

Miejsce Województwo Powiat

grodzki Zadłużenie

na 1000

mieszkańców Odsetek

zadłużonych

wśród

wszystkich

mieszkańców Średnie

zadłużenie

dłużnika 1 dolnośląskie Wałbrzych 3 682 289 zł 13,66% 26 959 zł 2 śląskie Siemianowice

Śląskie 2 717 888 zł 9,04% 30 053 zł 3 śląskie Świętochłowice 2 667 647 zł 11,45% 23 293 zł 4 śląskie Chorzów 2 620 047 zł 11,41% 22 966 zł 5 śląskie Bytom 2 475 479 zł 10,77% 22 987 zł 6 kujawsko-

pomorskie Włocławek 2 178 010 zł 8,15% 26 738 zł 7 dolnośląskie Jelenia Góra 2 084 265 zł 8,45% 24 656 zł 8 dolnośląskie Legnica 2 029 124 zł 9,55% 21 244 zł 9 warmińsko-

mazurskie Elbląg 1 994 849 zł 9,26% 21 545 zł 10 śląskie Zabrze 1 993 015 zł 9,44% 21 123 zł Pokaż więcej

Turystyka sprzyja długom?

Ciekawie wygląda sytuacja w mniejszych powiatach ziemskich. Tutaj prym wiodą regiony z północy Polski: powiaty sztumski, nowodworski i malborski. Dlaczego akurat tam? Odpowiedzią jest sezonowość.

Mieszkańcy tych terenów żyją głównie z turystyki i rolnictwa. Latem zarabiają dobrze, ale zimą "finansowa kołdra" robi się za krótka. Kiedy kończy się sezon urlopowy, kończą się pieniądze na rachunki, a zaczynają wizyty windykatorów. W tych rejonach problemy ze spłatą ma co 11. mieszkaniec.

Miejsce Województwo Powiat Zadłużenie

na 1000

mieszkańców Odsetek

zadłużonych

wśród

wszystkich

mieszkańców Średnie

zadłużenie

dłużnika 1 pomorskie sztumski 2 239 813 zł 8,31% 26 963 zł 2 pomorskie nowodworski 2 090 322 zł 7,57% 27 600 zł 3 pomorskie malborski 2 063 169 zł 8,39% 24 603 zł 4 zachodnio-

pomorskie białogardzki 2 022 482 zł 9,02% 22 431 zł 5 dolnośląskie zgorzelecki 1 954 744 zł 8,31% 23 517 zł 6 dolnośląskie wałbrzyski 1 896 685 zł 9,12% 20 790 zł 7 dolnośląskie lwówecki 1 791 175 zł 7,83% 22 890 zł 8 dolnośląskie lubański 1 782 566 zł 7,45% 23 938 zł 9 pomorskie tczewski 1 774 233 zł 7,75% 22 900 zł 10 zachodnio-

pomorskie łobeski 1 754 886 zł 7,47% 23 503 zł Pokaż więcej

Wstyd nie płacić, czyli solidne południe

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na południowym wschodzie kraju. Podkarpacie i Małopolska to regiony, gdzie mieszkańcy płacą swoje zobowiązania najsolidniej. Absolutnym liderem rzetelności wśród większych miast jest Tarnobrzeg, w którym odsetek dłużników wynosi zaledwie 3,3%. Bardzo dobrze wypadają też Rzeszów i Krosno.

Miejsce Województwo Powiat

grodzki Zadłużenie

na 1000

mieszkańców Odsetek

zadłużonych

wśród

wszystkich

mieszkańców Średnie

zadłużenie

dłużnika 1 podkarpackie Tarnobrzeg 654 404 zł 3,3% 19 836 zł 2 podkarpackie Rzeszów 711 408 zł 2,87% 24 747 zł 3 podkarpackie Krosno 821 099 zł 3,2% 25 641 zł 4 świętokrzyskie Kielce 869 052 zł 4,23% 20 568 zł 5 podlaskie Łomża 902 856 zł 4,02% 22 463 zł 6 podlaskie Białystok 930 497 zł 3,64% 25 575 zł 7 małopolskie Nowy Sącz 940 927 zł 4,06% 23 159 zł 8 mazowieckie Siedlce 971 934 zł 4,39% 22 132 zł 9 lubelskie Biała Podlaska 979 845 zł 4,38% 22 374 zł 10 śląskie Żory 986 458 zł 4,64% 21 276 zł Pokaż więcej

Miejsce Województwo Powiat Zadłużenie

na 1000

mieszkańców Odsetek

zadłużonych

wśród

wszystkich

mieszkańców Średnie

zadłużenie

dłużnika 1 podkarpackie kolbuszowski 298 566 zł 1,57% 19 038 zł 2 podkarpackie ropczycko-sędziszowski 362 868 zł 1,69% 21 489 zł 3 podkarpackie rzeszowski 385 069 zł 1,66% 23 159 zł 4 małopolskie dąbrowski 388 086 zł 1,83% 21 242 zł 5 małopolskie nowosądecki 393 832 zł 1,87% 21 061 zł 6 małopolskie limanowski 393 900 zł 1,74% 22 641 zł 7 małopolskie nowotarski 404 277 zł 2,02% 19 970 zł 8 podkarpackie brzozowski 412 850 zł 1,86% 22 187 zł 9 podkarpackie leżajski 425 019 zł 2,03% 20 970 zł 10 podkarpackie łańcucki 426 490 zł 1,92% 22 204 zł Pokaż więcej