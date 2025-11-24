WhatsApp wprowadza rewolucję. Będą role i oznaczenia

WhatsApp testuje nowość, która pozwoli łatwiej rozróżniać użytkowników na czatach grupowych. Ta pojawiła się już w wersji beta aplikacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

WhatsApp z nowymi oznaczeniami

Nowa funkcja ma wprowadzić większy porządek na czatach grupowych WhatsApp. Komunikator pozwoli użytkownikom na ustawienie własnych tagów, które mają lepiej określać ich rolę, np. moderator.

Taka rola może mieć maksymalnie do 30 znaków długości. Pojawia się w dwóch miejscach — obok nazwy użytkownika na liście wszystkich czatowników oraz pod nickiem przy każdej wysłanej wiadomości. Co ważne, role są przypisane tylko do konkretnych czatów grupowych. Jeśli należymy do kilku, to na każdym z nich możemy mieć ustawiony inny tag.

Wątpliwości może budzić fakt, że to użytkownicy sami mogą nadawać sobie role. Nie są one zarządzane przez administratorów danego czatu, więc jest tutaj pole do pewnych nadużyć.