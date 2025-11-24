Aplikacje

WhatsApp wprowadza rewolucję. Będą role i oznaczenia

WhatsApp testuje nowy system, który pozwoli odróżnić poszczególnych użytkowników na czatach grupowych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:15
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
WhatsApp wprowadza rewolucję. Będą role i oznaczenia

WhatsApp testuje nowość, która pozwoli łatwiej rozróżniać użytkowników na czatach grupowych. Ta pojawiła się już w wersji beta aplikacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

WhatsApp z nowymi oznaczeniami

Nowa funkcja ma wprowadzić większy porządek na czatach grupowych WhatsApp. Komunikator pozwoli użytkownikom na ustawienie własnych tagów, które mają lepiej określać ich rolę, np. moderator.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon BLACKVIEW BV4800 SE 4/64GB 6.56" 90Hz Zielony
Smartfon BLACKVIEW BV4800 SE 4/64GB 6.56" 90Hz Zielony
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S931
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Smartfon MEIZU Mblu 21 4/64GB 6.79" 90Hz Biały
Smartfon MEIZU Mblu 21 4/64GB 6.79" 90Hz Biały
0 zł
279.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 279.99 zł
Advertisement

Taka rola może mieć maksymalnie do 30 znaków długości. Pojawia się w dwóch miejscach — obok nazwy użytkownika na liście wszystkich czatowników oraz pod nickiem przy każdej wysłanej wiadomości. Co ważne, role są przypisane tylko do konkretnych czatów grupowych. Jeśli należymy do kilku, to na każdym z nich możemy mieć ustawiony inny tag.

WhatsApp wprowadza rewolucję. Będą role i oznaczenia

Wątpliwości może budzić fakt, że to użytkownicy sami mogą nadawać sobie role. Nie są one zarządzane przez administratorów danego czatu, więc jest tutaj pole do pewnych nadużyć. 

Nowość pojawiła się już u niektórych użytkowników WhatsApp w wersji beta for Android 2.25.35.6, która jest już dostępna w Google Play.

Image
telepolis
WhatsApp czat grupowy WhatsApp czaty grupowe WhatsApp WhatsApp role WhatsApp tagi
Zródła zdjęć: miss.cabul / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends.com