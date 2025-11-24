Nauka

Jedzenie sera a demencja. Naukowcy wykryli zaskakującą zależność

Co prawda, nie wynaleziono jeszcze lekarstwa na demencję, ale istnieje cała lista czynników, które mogą wpływać na jej ryzyko. Teraz możemy dodać do niej jedzenie sera.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:56
0
O co chodzi z jedzeniem sera?

W badaniu zleconym przez japońską firmę spożywczą Meiji Co. , naukowcy w Japonii przeanalizowali dane 7914 osób w wieku 65 lat i starszych. Połowa z nich przyznała, że je ser conajmniej raz w tygodniu, a połowa, że nie je go w ogóle. Stan zdrowia wszystkich uczestników badania był monitorowany przez trzy kolejne lata. W grupie jedzącej ser, demencja rozwinęła się u 134 osób (3,4%), a w grupie, która nie jadła sera, na demencję zapadło 176 osób (4,5%). To różnica około 10-11 dodatkowych przypadków na 1000 osób.

I choć nie jest to jakaś kolosalna różnica, to jednak wskazuje raczej na związek, niż przyczynę i skutek. Przede wszystkim jednak poszerza naszą wiedzę na temat diety i demencji. 

Wyniki te są zgodne ze wcześniejszymi obserwacjami łączącymi spożycie nabiału ze zdrowiem poznawczym. W krajach, w których spożycie sera jest niskie (patrz Japonia), takie różnice mogą znacząco przyczynić się do opracowania strategii zapobiegania demencji.

twierdzi badacz geriatrii Seungwon Jeong.

Badacze doszli także do wniosków, że osoby nie spożywające sera miały ogólnie tendencję do mniej zdrowej diety, co mogło przyczyniać się do takiego powiązania.

Ser zawiera składniki odżywcze, które korzystnie wpływają na zdrowie mózgu, w tym witaminę K. Jest także bogaty w korzystne dla jelit bakterie, a wiele wcześniejszych badań wykazało związek między zdrowiem jelit a demencją. Istnieją również silne dowody na to, że fermentowane produkty mleczne, takie jak ser, są dobre dla serca, a zdrowie serca także od dawna uważa się za czynnik ryzyka demencji. 

telepolis
przeciwdziałanie demencji demencja badania naukowe dieta na zdrowie
Zródła zdjęć: Kalashnikov Dmitrii / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com