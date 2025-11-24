Niezwykłe nagranie "tańczącego" nad Ziemią robota. Co za kosmos
Trzeba przyznać, że NASA umie pokazać robota niczym dzieło sztuki performance. Przygotowane do pracy robotyczne ramię stacji kosmicznej nagle "roztańczyło się" nad Ziemią.
Robot "tańczy" nad Ziemią
Gdyby nie nagranie, udostępnione przez astronautę NASA, Jonny'ego Kim'a, nie wiedzielibyśmy, że robot Canadarm2 potrafi tak spektakularnie się poruszać. Kim opublikował 49-sekundowy film poklatkowy, na który składa się około dwóch godzin materiału filmowego. Został on nagrany w trakcie kontroli misji w Centrum Kosmicznym Johnsona NASA w Houston. Wtedy to odbywały się ćwiczenia różnych manewrów w ramach przygotowań do przechwycenia statku kosmicznego NG-23 Cygnus.
Zanim przejęliśmy NG-Cygnus za pomocą Canadarma, Houston dało naszej załodze na pokładzie, możliwość przećwiczenia ruchu ramieniem i przechwycenia symulowanego elementu zaczepu.
I tak powstał ten robiący wrażenie film. Przy akompaniamencie muzyki można zobaczyć ramię robota wykonującego szereg tanecznych ruchów.
Przypomnijmy, że Canadarm2 jest istotnym elementem wyposażenia stacji kosmicznej i przez lata był wykorzystywany do wielu manewrów statków kosmicznych i działań astronautów. Oprócz zespołów naziemnych NASA i Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej, za sterowanie ramieniem mogą odpowiadać także astronauci na pokładzie ISS.
Canadarm2 jest głęboko zakorzeniony w kanadyjskiej kulturze, to prawdziwy symbol innowacyjności narodu i dumy z technologii kosmicznej. Do tego stopnia, że możemy go zobaczyć na znaczkach, a także na banknocie 5-dolarowym.