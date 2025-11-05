Tajkonauci uwięzieni na orbicie. Ich statek zderzył się z kosmicznymi śmieciami

Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych (CMSA) ogłosiła, że najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia załogowego statku kosmicznego Shenzhou-20 na skutek zderzenia z kosmicznymi śmieciami. Obecnie nie jest znana skala zniszczeń, chociaż Chiny zapewniają, że ten jest w pełni bezpieczny. Nie chcą jednak aby tajkonauci, którzy byli na jego pokładzie, wracali nim na Ziemię — przynajmniej na razie.

Śmieci uszkodziły statek kosmiczny

Obecnie statek jest zadokowany do stacji kosmicznej Tiangong. I to właśnie na jej pokładzie przebywają tajkonauci. Mimo deklaracji ze strony chińskiej agencji sytuacja może być naprawdę nieciekawa. Pamiętajmy, że niewielkie uszkodzenie powłoki termicznej promu Columbia w 2003 roku doprowadziło do istnej tragedii, w której ten spłonął w atmosferze.