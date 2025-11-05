Kosmos

Tajkonauci uwięzieni na orbicie. Ich statek zderzył się z kosmicznymi śmieciami

Szanse na to, że kosmiczne śmieci uderzą w statek, są niewielkie, ale niezerowe. Co gorsza, to statek załogowy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:23
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tajkonauci uwięzieni na orbicie. Ich statek zderzył się z kosmicznymi śmieciami

Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych (CMSA) ogłosiła, że najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia załogowego statku kosmicznego Shenzhou-20 na skutek zderzenia z kosmicznymi śmieciami. Obecnie nie jest znana skala zniszczeń, chociaż Chiny zapewniają, że ten jest w pełni bezpieczny. Nie chcą jednak aby tajkonauci, którzy byli na jego pokładzie, wracali nim na Ziemię — przynajmniej na razie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Śmieci uszkodziły statek kosmiczny

Obecnie statek jest zadokowany do stacji kosmicznej Tiangong. I to właśnie na jej pokładzie przebywają tajkonauci. Mimo deklaracji ze strony chińskiej agencji sytuacja może być naprawdę nieciekawa. Pamiętajmy, że niewielkie uszkodzenie powłoki termicznej promu Columbia w 2003 roku doprowadziło do istnej tragedii, w której ten spłonął w atmosferze.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Teleskop SKY-WATCHER Dobson 10" Pyrex
Teleskop SKY-WATCHER Dobson 10" Pyrex
0 zł
3499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499.99 zł
Teleskop SKY-WATCHER BK 767 AZ1 76/700
Teleskop SKY-WATCHER BK 767 AZ1 76/700
0 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 499.99 zł
Teleskop CELESTRON Astromaster 130 EQ MD 31051
Teleskop CELESTRON Astromaster 130 EQ MD 31051
0 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499.99 zł
Advertisement

Warto także dodać, że do Tiangong zadokowany jest jeszcze jeden, w pełni sprawny statek, czyli Shenzhou-21. Nie wiadomo jednak, czy znajduje się na nim dość miejsc, aby wszyscy tajkonauci byli w stanie powrócić nim bezpiecznie na Ziemię.

Image
telepolis
Tiangong statek kosmiczny Shenzhou-20 Shenzhou-21
Zródła zdjęć: Prachaya Roekdeethaweesab / shutterstock
Źródła tekstu: RMF 24