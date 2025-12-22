Chcesz kupić pamięć RAM? Uważaj, to już plaga. Może spotkać każdego

Użytkownik Reddita opisał nieprzyjemną sytuację, która spotkała go przy zakupie pamięci RAM. Mówiąc wprost — został oszukany. To już kolejna tego typu sytuacja. Powoli można mówić o pladze.

Oszustwo na pamięci RAM

Sytuację opisał użytkownik o pseudonimie u/Leading-Growth-8361. Na Amazonie kupił on zestaw pamięci DDR5. Już po rozpakowaniu zauważył, że chłodzenie na jednym z nich ma delikatne luzy, ale postanowił się tym nie przejmować. Przeszedł do montażu na płycie głównej. Problem w tym, że nowe pamięci nijak nie chciały pasować do slotów.

Szybka analiza i zdjęcie radiatorów ujawniło prawdę. Użytkownik padł ofiarą oszustwa. W rzeczywistości trafiły do niego pamięci DDR4, które celowo zostały tak przerobione, aby wyglądały jak DDR5. Ktoś po prostu zamontował na nich chłodzenie z innego zestawu, stąd też wspominane wcześniej luzy.