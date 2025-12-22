Sprzęt

Chcesz kupić pamięć RAM? Uważaj, to już plaga. Może spotkać każdego

Pomimo wysokich cen planujesz zakup pamięci RAM? Uważaj, bo rośnie plaga związanych z tym oszustw.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:23
Użytkownik Reddita opisał nieprzyjemną sytuację, która spotkała go przy zakupie pamięci RAM. Mówiąc wprost — został oszukany. To już kolejna tego typu sytuacja. Powoli można mówić o pladze.

Oszustwo na pamięci RAM

Sytuację opisał użytkownik o pseudonimie u/Leading-Growth-8361. Na Amazonie kupił on zestaw pamięci DDR5. Już po rozpakowaniu zauważył, że chłodzenie na jednym z nich ma delikatne luzy, ale postanowił się tym nie przejmować. Przeszedł do montażu na płycie głównej. Problem w tym, że nowe pamięci nijak nie chciały pasować do slotów.

Szybka analiza i zdjęcie radiatorów ujawniło prawdę. Użytkownik padł ofiarą oszustwa. W rzeczywistości trafiły do niego pamięci DDR4, które celowo zostały tak przerobione, aby wyglądały jak DDR5. Ktoś po prostu zamontował na nich chłodzenie z innego zestawu, stąd też wspominane wcześniej luzy.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że zakupu nie dokonał on losowego sprzedawcy. Sprzęt był oferowany bezpośrednio przez Amazona. Jednak w tym przypadku trudno winić sam sklep. Do oszustwa doszło prawdopodobnie na którymś etapie łańcucha dostaw. Amazon sam był pewien, że sprzedaje pamięci RAM. To też pokazuje, jak poważna jest sytuacja. Niestety, może ona spotkać każdego z nas.

amazon pamięci RAM ceny pamięci RAM pamięci RAM oszustwo oszustwo na pamięci RAM
Zródła zdjęć: Reddit (u/Leading-Growth-8361)
Źródła tekstu: wccftech