Sprzęt

Przedświąteczne szaleństwo w Media Expert. Było 49,99 zł, a jest 4,99 zł

To jedna z tych promocji, w których produkt startuje z poziomu ceny abstrakcyjnie wysokiej to bardzo niskiej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:58
0
Bądźmy szczerzy: SBS Pop TEPOPEARSETG nie są słuchawkami, które są warte 49,99 zł. To po prostu zwykłe, przewodowe pchełki o dość mizernej jakości dźwięku. Sprawdzą się jednak wszędzie tam, gdzie potrzebujemy po prostu słuchawek na złącze Jack 3.5 mm, które są narażone na ciężkie warunki pracy, a nie jako gratka dla melomanów.

SBS Pop TEPOPEARSETG

Oferują one zintegrowany mikrofon, dzięki czemu pozwalają na prowadzenie rozmów, co w słuchawkach od wielu lat jest już standardem, ponieważ domyślnym urządzeniem grajacym stał się telefon, a i laptopy korzystają już głównie ze złączy combo JACK.

Jak już jednak pisałem wcześniej: ich największą zaletą jest cena, która wynosi 4,99 zł. Jest to tanio nawet jak na samą wtyczę Jack 3.5 mm, a same słuchawki tej klasy są warte przynajmniej te 12-15 zł. Sprawdzą się więc jako słuchawki, które bardzo łatwo i bez żalu można zastąpić innymi, takimi samymi. Na przykład jako zestaw słuchawkowy podczas spływu kajakowego, kiedy nasz wodoodporny telefon ze złączem Jack 3.5 mm spoczywa bezpiecznie zamknięty w kieszeni / nerce, skąd nie powinniśmy go wyciągać jeśli nie chcemy go stracić, ewentualnie przy ciężkiej pracy w niekorzystnych warunkach. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: SBS, Lech Okoń / Telepolis