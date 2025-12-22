Przedświąteczne szaleństwo w Media Expert. Było 49,99 zł, a jest 4,99 zł

Bądźmy szczerzy: SBS Pop TEPOPEARSETG nie są słuchawkami, które są warte 49,99 zł. To po prostu zwykłe, przewodowe pchełki o dość mizernej jakości dźwięku. Sprawdzą się jednak wszędzie tam, gdzie potrzebujemy po prostu słuchawek na złącze Jack 3.5 mm, które są narażone na ciężkie warunki pracy, a nie jako gratka dla melomanów.

Oferują one zintegrowany mikrofon, dzięki czemu pozwalają na prowadzenie rozmów, co w słuchawkach od wielu lat jest już standardem, ponieważ domyślnym urządzeniem grajacym stał się telefon, a i laptopy korzystają już głównie ze złączy combo JACK.

Jak już jednak pisałem wcześniej: ich największą zaletą jest cena, która wynosi 4,99 zł. Jest to tanio nawet jak na samą wtyczę Jack 3.5 mm, a same słuchawki tej klasy są warte przynajmniej te 12-15 zł. Sprawdzą się więc jako słuchawki, które bardzo łatwo i bez żalu można zastąpić innymi, takimi samymi. Na przykład jako zestaw słuchawkowy podczas spływu kajakowego, kiedy nasz wodoodporny telefon ze złączem Jack 3.5 mm spoczywa bezpiecznie zamknięty w kieszeni / nerce, skąd nie powinniśmy go wyciągać jeśli nie chcemy go stracić, ewentualnie przy ciężkiej pracy w niekorzystnych warunkach.