Telefon z Holandii? Nie daj się nabrać na automatyczną wiadomość
Automatyczne połączenia z holenderskich numerów znów coraz częściej nękają Polaków. Oszuści zazwyczaj podszywają się za rekruterów i próbują wciągnąć odbiorców w swoją podstępną grę.
"Twoje CV jest analizowane"
Rzekomi rekruterzy chcą szybko przenieść całą konwersację na komunikator internetowy, najczęściej WhatsApp. W tym momencie powinna nam się zapalić lampka alarmowa. To najprawdopodobniej atak oszustów, nic innego.
W ostatnich tygodniach nasiliły się połączenia z holenderskich numerów, kierowanych do polskich użytkowników. To kolejna odsłona słynnych oszustw telefonicznych, które wcześniej wykorzystywały numery z Wielkiej Brytanii lub Hiszpanii.
Schemat oszustwa jest za każdym razem podobny
Dzwoni do nas automat, który informuje o rzekomym zainteresowaniu naszymi dokumentami aplikacyjnymi. "Twoje CV jest analizowane" - już na samym początku konwersacji, uderza nas taka automatyczna wiadomość. Następnie, odbiorca jest zachęcany do kontynuacji rozmowy przez WhatsApp.
Profesjonalny komunikat ma zadanie uśpienia naszej czujności, a same odebranie telefonu nie stanowi jeszcze bezpośredniego zagrożenia. Konto bankowe staje się zagrożone dopiero wtedy, gdy wykonamy dalsze kroki, zgodnie z instrukcją dzwoniącego. Niebezpieczeństwo zaczyna się, gdy nawiążemy kontakt przez komunikator. Na tym etapie, przestępcy podejmują rozmaite kroki do wyłudzenia naszych pieniędzy. Pamiętajmy zatem, aby nie klikać w żadne linki, przesłane na WhatsAppie, ani nie przelewać pieniędzy nieznajomym. Tego typu wiadomości traktujmy z dużą rezerwą, dokładnie analizujmy i nie wykonujmy żadnych instrukcji.
Sprawcy są niestety ostatnio coraz bardziej skuteczni i dostosowują scenariusze oszustw do nowych okoliczności.