ChatGPT będzie taki, jak chcieli użytkownicy. Do wyboru są 4 opcje

ChatGPT zmienia się nieustannie. Tym razem, pozwoli użytkownikom dawkować sobie entuzjazm towarzyszący w odpowiedziach chatbota. 

ChatGPT będzie taki, jak chcieli użytkownicy. Do wyboru są 4 opcje

ChatGPT jeszcze bardziej spersonalizowany

Nie tylko będzie można zwiększyć, albo zmniejszyć poziom entuzjazmu, ale także dostosować częstotliwość używania emotek, nagłówków oraz tabel. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W ostatnim czasie, OpenAI wprowadziło szereg nowych ustawień osobowości w ChatGPT 5.1, dając użytkownikom chociażby możliwość dostosowania głosu i tonu odpowiedzi chatbota. Firma jednak dopiero się rozpędza, dodając kolejne opcje personalizacji tej lubianej aplikacji. 

Jeszcze więcej entuzjazmu? 

W jednym z wpisów na X, OpenAI ujawniło, że użytkownicy będą teraz mogli także modyfikować określone cechy chatbota, takie jak ciepło i entuzjazm. Wszystko po to, aby dostosować sposób w jaki ChatGPT prezentuje się w naszej konwersacji. Firma dodała aż cztery nowe dopasowania cech do ustawień personalizacji:

  1. Ciepło
  2. Entuzjazm
  3. Nagłówki i listy
  4. Emoji

Każdą z tych opcji można ustawić w różnym nasileniu - Więcej, Mniej lub Domyślnie. Możliwość ta pozwala użytkownikom lepiej kontrolować jak ChatGPT ma do nas się zwracać, oraz dostosowywać częstotliwość używania emotikonów, nagłówków oraz list w odpowiedziach. 

Wszystkie te ustawienia personalizacji ChatGPT zostały stworzone w oparciu o zapotrzebowanie użytkowników i stanowią w dużej mierze odpowiedź na liczne skargi dotyczące zbyt formalnych i oschłych odpowiedzi. A co najważniejsze, da użytkownikom większą kontrolę i pozwoli kształtować chatbota aby był, jak najbardziej zgodny z ich nieustająco zmieniającymi się preferencjami. 

Zródła zdjęć: Yarrrrrbright / Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends.com