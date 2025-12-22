ChatGPT będzie taki, jak chcieli użytkownicy. Do wyboru są 4 opcje
ChatGPT zmienia się nieustannie. Tym razem, pozwoli użytkownikom dawkować sobie entuzjazm towarzyszący w odpowiedziach chatbota.
ChatGPT jeszcze bardziej spersonalizowany
Nie tylko będzie można zwiększyć, albo zmniejszyć poziom entuzjazmu, ale także dostosować częstotliwość używania emotek, nagłówków oraz tabel.
W ostatnim czasie, OpenAI wprowadziło szereg nowych ustawień osobowości w ChatGPT 5.1, dając użytkownikom chociażby możliwość dostosowania głosu i tonu odpowiedzi chatbota. Firma jednak dopiero się rozpędza, dodając kolejne opcje personalizacji tej lubianej aplikacji.
Jeszcze więcej entuzjazmu?
W jednym z wpisów na X, OpenAI ujawniło, że użytkownicy będą teraz mogli także modyfikować określone cechy chatbota, takie jak ciepło i entuzjazm. Wszystko po to, aby dostosować sposób w jaki ChatGPT prezentuje się w naszej konwersacji. Firma dodała aż cztery nowe dopasowania cech do ustawień personalizacji:
- Ciepło
- Entuzjazm
- Nagłówki i listy
- Emoji
Każdą z tych opcji można ustawić w różnym nasileniu - Więcej, Mniej lub Domyślnie. Możliwość ta pozwala użytkownikom lepiej kontrolować jak ChatGPT ma do nas się zwracać, oraz dostosowywać częstotliwość używania emotikonów, nagłówków oraz list w odpowiedziach.
Wszystkie te ustawienia personalizacji ChatGPT zostały stworzone w oparciu o zapotrzebowanie użytkowników i stanowią w dużej mierze odpowiedź na liczne skargi dotyczące zbyt formalnych i oschłych odpowiedzi. A co najważniejsze, da użytkownikom większą kontrolę i pozwoli kształtować chatbota aby był, jak najbardziej zgodny z ich nieustająco zmieniającymi się preferencjami.