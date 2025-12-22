ChatGPT będzie taki, jak chcieli użytkownicy. Do wyboru są 4 opcje

ChatGPT jeszcze bardziej spersonalizowany

Nie tylko będzie można zwiększyć, albo zmniejszyć poziom entuzjazmu, ale także dostosować częstotliwość używania emotek, nagłówków oraz tabel.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ostatnim czasie, OpenAI wprowadziło szereg nowych ustawień osobowości w ChatGPT 5.1, dając użytkownikom chociażby możliwość dostosowania głosu i tonu odpowiedzi chatbota. Firma jednak dopiero się rozpędza, dodając kolejne opcje personalizacji tej lubianej aplikacji.

Jeszcze więcej entuzjazmu?

W jednym z wpisów na X, OpenAI ujawniło, że użytkownicy będą teraz mogli także modyfikować określone cechy chatbota, takie jak ciepło i entuzjazm. Wszystko po to, aby dostosować sposób w jaki ChatGPT prezentuje się w naszej konwersacji. Firma dodała aż cztery nowe dopasowania cech do ustawień personalizacji:

Ciepło Entuzjazm Nagłówki i listy Emoji

Każdą z tych opcji można ustawić w różnym nasileniu - Więcej, Mniej lub Domyślnie. Możliwość ta pozwala użytkownikom lepiej kontrolować jak ChatGPT ma do nas się zwracać, oraz dostosowywać częstotliwość używania emotikonów, nagłówków oraz list w odpowiedziach.