Chcesz uniknąć skutków Alzheimera? Wystarczy jedna prosta zmiana

Naukowcy odkryli nową właściwość jednego z powszechnie występujących aminokwasów. Jak się okazuje, bardzo mocno redukuje on skutki choroby Alzheimera.

Tani i skuteczny sposób na walkę z Alzheimerem

Nowe badania opublikowane w czasopiśmie medycznym Neurochemistry International wskazują na to, że arginina przyjmowana doustnie może w znaczny sposób zredukować toksyczny wpływ agregacji beta-amyloidów występujących w chorobie Alzheimera. Beta-amyloidy w zdrowym mózgu jest szybko rozkładany i usuwany, a w przypadku Alzheimera dochodzi do jego nadmiernej produkcji, która ma destruktywny wpływ. Arginina to naturalnie występujący aminokwas (tzw. opiekun białkowy), który stabilizuje białka i chroni przed nieprawidłowościami. Jest ona dostępna w formie suplementów diety, ale warto podkreślić, że dawka potrzebna do osiągnięcia pożądanego efektu jest znacznie wyższa niż ta, która występuje w komercyjnie sprzedawanych produktach.

Badacze z Uniwersytetu Kindai w Japonii sprawdzili działanie argininy w warunkach laboratoryjnych oraz na zwierzętach. Wyniki okazały się bardzo obiecujące – aminokwas ten znacząco spowalniał proces tworzenia się toksycznych złogów beta-amyloidu i ograniczał ich szkodliwy wpływ na komórki nerwowe.

Co ważne, efekty były widoczne zarówno w prostych modelach laboratoryjnych, jak i w bardziej złożonych eksperymentach na muszkach owocowych oraz myszach z mutacjami typowymi dla choroby Alzheimera. W obu przypadkach podawanie argininy prowadziło do mniejszej ilości blaszek amyloidowych i łagodniejszych objawów choroby.

Naukowcy podkreślają, że arginina nie tylko hamuje samą agregację białek, ale też działa szerzej – zmniejsza stan zapalny w mózgu i poprawia funkcje poznawcze. To oznacza, że jej wpływ może być wielowymiarowy - od ochrony neuronów po wspieranie pamięci i zachowania.

Całe odkrycie wpisuje się w strategię ponownego wykorzystania znanych i bezpiecznych substancji w nowych terapiach. Ponieważ arginina jest już dopuszczona do stosowania klinicznego w Japonii i dobrze przenika do mózgu, droga do badań na ludziach może być krótsza niż w przypadku zupełnie nowych leków.