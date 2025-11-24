Sprzęt

Najfajniejszy głośnik Bluetooth jaki miałem w rękach jest dziś w fenomenalnej cenie

Czy jest to najlepszy głośnik Bluetooth na świecie? Oczywiście, że nie. Czy jest to najlepszy głośnik Bluetooth w swoim segmencie cenowym? Jak najbardziej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:21
0
Telepolis.pl
I to nawet poza promocjami. Jego standardowa cena wynosi obecnie 99 zł, co jak na jego możliwości i jakość jest wynikiem fenomenalnym. Jednak teraz można go kupić w promocji za jedyne 79 zł, co czyni go jeszcze lepszym wyborem. Mowa tu rzecz jasna o SOUNDCORE Select 4 Go.

SOUNDCORE Select 4 Go W swojej cenie to mistrz, ale w tej promocji to jak okazja życia

SOUNDCORE Select 4 Go

Głośnik ten niedawno wpadł w moje ręce i przygotowałem jego recenzję, do której wszystkich zainteresowanych zapraszam. Jeśli jednak nie macie czasu się w nią wczytywać, to opiszę pokrótce jego główne cechy. Otóż jak na 5-watowy głośnik w systemie 1.0 gra naprawdę ładnie. Dodatkowo jego obudowa jest niezwykle trwała i mimo licznych przejść podczas testów wciąż wygląda jak nowa. Wodoodporność zgodna z normą IP67 to nie są czcze przechwałki, a zaślepka chroniąca port USB-C jest niezwykle solidna.

Na pochwałę zasługuje także bateria, która ma grać do 20 godzin na 50% głośności. Jako że korzystałem z niższych jej poziomów, to wynik ten znacznie przekroczyłem, osiągając ponad 30 godzin łącznego czasu pracy na przestrzeni kilku dni. A wszystko to za jedyne 79 zł.

SOUNDCORE Select 4 Go W swojej cenie to mistrz, ale w tej promocji to jak okazja życia

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

soundcore Głośniki bluetooth soundcore Select 4 Go
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis