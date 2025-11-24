Alior Bank ostrzega. W najbliższy piątek nastąpi apogeum

Black Friday 28 listopada, czyli w piątek

28 listopada, czyli w najbliższy piątek nastąpi ten prawdziwy Black Friday. Ale w związku z tym, że promocje z tej okazji trwają już od dłuższego czasu, powinniśmy mieć się na baczności już teraz.

Korzystając z tego, że mamy czas wzmożonych zakupów, Alior Bank, zdradza kilka prostych zasad, których stosowanie może uchronić przed wieloma próbami oszustw finansowych. I choć z pewnością, wiele z nich doskonale znamy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapoznać się z nimi na nowo. W ferworze zakupów i szaleństwa cenowego, łatwo stracić czujność.