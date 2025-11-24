Alior Bank ostrzega. W najbliższy piątek nastąpi apogeum
Alior Bank ma na uwadze bezpieczeństwo swoich klientów, ale z tymi zasadami powinien właściwie zapoznać się każdy, kto tylko posiada bankowe konto internetowe. Black Friday to czas, kiedy oszuści mają używanie i stosują naprawdę perfidne metody, które skutkują utratą naszych cennych środków.
Black Friday 28 listopada, czyli w piątek
28 listopada, czyli w najbliższy piątek nastąpi ten prawdziwy Black Friday. Ale w związku z tym, że promocje z tej okazji trwają już od dłuższego czasu, powinniśmy mieć się na baczności już teraz.
Super oferty? Świetne promocje? Pamiętaj, że łowca okazji może stać się celem przestępców!
Korzystając z tego, że mamy czas wzmożonych zakupów, Alior Bank, zdradza kilka prostych zasad, których stosowanie może uchronić przed wieloma próbami oszustw finansowych. I choć z pewnością, wiele z nich doskonale znamy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapoznać się z nimi na nowo. W ferworze zakupów i szaleństwa cenowego, łatwo stracić czujność.
Zasady bezpieczeństwa wg Alior Banku:
- Zawsze starajmy się sprawdzać, czy zdjęcia oferowanego przedmiotu nie są kradzione z innej witryny lub nie pochodzą z darmowych stron.
- Weryfikujmy ofertę z innymi, obecnymi na rynku. Szczególnie, gdy cena produktu jest zaskakująco niska w porównaniu z konkurencyjnymi sklepami.
- Upewnijmy się, że sklep istnieje naprawdę. Sprawdźmy takie dane jak NIP, Regon, koniecznie też zapoznajmy się z regulaminem i polityką zwrotów oraz reklamacji.
W razie wątpliwości Alior Bank na swojej stronie oferuje więcej informacji odnośnie zasad bezpieczeństwa. Zawsze lepiej warto poczytać zawczasu, niż potem żałować straconych pieniędzy.