Bezpieczeństwo

Alior Bank ostrzega. W najbliższy piątek nastąpi apogeum

Alior Bank ma na uwadze bezpieczeństwo swoich klientów, ale z tymi zasadami powinien właściwie zapoznać się każdy, kto tylko posiada bankowe konto internetowe. Black Friday to czas, kiedy oszuści mają używanie i stosują naprawdę perfidne metody, które skutkują utratą naszych cennych środków.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:39
0
Black Friday 28 listopada, czyli w piątek

28 listopada, czyli w najbliższy piątek nastąpi ten prawdziwy Black Friday. Ale w związku z tym, że promocje z tej okazji trwają już od dłuższego czasu, powinniśmy mieć się na baczności już teraz.

Super oferty? Świetne promocje? Pamiętaj, że łowca okazji może stać się celem przestępców!

ostrzega Alior Bank na swoim profilu w mediach społecznościowych. 

Korzystając z tego, że mamy czas wzmożonych zakupów, Alior Bank, zdradza kilka prostych zasad, których stosowanie może uchronić przed wieloma próbami oszustw finansowych. I choć z pewnością, wiele z nich doskonale znamy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapoznać się z nimi na nowo. W ferworze zakupów i szaleństwa cenowego, łatwo stracić czujność.

Zasady bezpieczeństwa wg Alior Banku:

  1. Zawsze starajmy się sprawdzać, czy zdjęcia oferowanego przedmiotu nie są kradzione z innej witryny lub nie pochodzą z darmowych stron.
  2. Weryfikujmy ofertę z innymi, obecnymi na rynku. Szczególnie, gdy cena produktu jest zaskakująco niska w porównaniu z konkurencyjnymi sklepami.
  3. Upewnijmy się, że sklep istnieje naprawdę. Sprawdźmy takie dane jak NIP, Regon, koniecznie też zapoznajmy się z regulaminem i polityką zwrotów oraz reklamacji.

W razie wątpliwości Alior Bank na swojej stronie oferuje więcej informacji odnośnie zasad bezpieczeństwa. Zawsze lepiej warto poczytać zawczasu, niż potem żałować straconych pieniędzy.

telepolis
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Alior Bank