Zwiastun z rekordową liczbą odtworzeń. Widzowie rzucili się na niego

"Moana" czyli polska "Vaiana" w aktorskiej wersji

W końcu się pojawił. Po dwóch filmach animowanych "Vaiana" (w oryginale "Moana"), przyszedł w końcu czas na aktorską wersję tej kultowej bajki. W sieci pojawił się zwiastun i trzeba przyznać, że bardzo krótki i nie zdradzający zbyt wiele. A jednak to wystarczyło, aby widzowie się obudzili i rzucili do oglądania. To wyraźny znak na to, że są oni gotowi na więcej.

Dalsza część tekstu pod wideo

"Vaiana" to także prawdziwa żyła złota dla wytwórni. Wystarczy przytoczyć fakt, że sama "Vaiana 2" zarobiła w kinach ponad miliard dolarów. I mimo, że wielu krytyków dostrzegło, że jest ona pośpiesznie zrobioną animacją, która skandalicznie gubi dramaturgię, to jednak całe rodziny ruszyły do kin. Piosenkę z filmu jest w stanie zanucić każdy rodzic, posiadający dziecko w wieku przedszkolnym. Ten spektakularny i, jednocześnie dość nieoczekiwany, sukces animacji Disneya zaważył nad tym, że zdecydowano się na kolejną wersję przeboju, tym razem aktorską.

Spośród wszystkich zwiastunów, które miały zaskakująco wysoką oglądalność pierwszego dnia, zwiastun "Moana" zajmuje trzecie miejsce i jest tuż zaraz za teaserem filmu "Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki" - 202 milionów wyświetleń, oraz za zwiastunem "Diabeł ubiera się u Prady 2", którego liczba wyświetleń wyniosła 185 milionów.

Biorąc pod uwagę opinie internautów, to są oni zachwyceni powrotem Maui i Vaiany na duży ekran. Największe wrażenie robią na nich piękne krajobrazy, szczególnie te oceaniczne i ukazujące tropikalne wyspy.

Reżyserem aktorskiego filmu "Moana" jest Thomas Kail, laureat nagrody Hamilton Tony, a w roli tytułowej wystąpi absolutna debiutantka - nastoletnia Australijka Catherine Laga'aia.