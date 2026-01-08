Dostałeś taką wiadomość na Messengera? Uważaj, to pułapka

Bywają sytuacje, w których należy się tłumaczyć z rzeczy trywialnych, a ewidentne oszustwa, jak inwestycje w Orlen promowane przez Prezydenta uchodzą bezkarnie. Dlatego dość łatwo uwierzyć w to, że nawet niechcący zrobiliśmy coś, czego Facebook nie pochwala. Ewentualnie, że boty platformy źle zinterpretowały nasz wpis, lub naszą grafikę. Cyberprzestępcy nauczyli się to wykorzystywać.

Kradzież danych przez Messengera

Zasada działania jest banalnie prosta. Ofiary dostają wiadomość na Messengera o następującej, lub zbliżonej treści:

⚠️ Ostrzeżenie AI

• Nasz system AI wykrył ostatnio nietypową aktywność na Twoim profilu:

⛔ … Obrazy i posty na Twojej stronie zawierają język i obrazy naruszające Zasady społeczności Facebooka.

● Z powodu tych naruszeń Twoje konto zostanie zablokowane w ciągu najbliższych 12 godzin od momentu otrzymania tej wiadomości!

• Aby uniknąć trwałej blokady konta, otwórz poniższy plik i wykonaj kroki weryfikacji, aby kontynuować korzystanie z Facebooka ⬇️

Poniżej jest natomiast plik o rozszerzeniu PDF z fałszywym linkiem, który prowadzi do podrobionej strony logowania Facebooka. Kiedy z niego skorzystasz i spróbujesz się zalogować, to przekażesz login i hasło do witryny oszustom.

Działanie jest dość podstępne, ponieważ daje ograniczony czas 12 godzin na reakcję, wywiera dodatkową presję. W takiej sytuacji warto jednak zwrócić uwagę na szczegóły. Na przykład na literówkę w linku lub nietypową domenę.

Pamiętaj także, że wszelki kontakt z Facebookiem powinien odbywać się za pomocą oficjalnych kanałów, które znajdziesz na jego stronie głównej, a nie w podejrzanych wiadomościach, czy plikach.